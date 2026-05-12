임문영, 광주 광산을 출마 선언…"AI산업 엔진 달겠다"

AI 핵심 요약beta
- 임문영 더불어민주당 광주 광산을 후보가 12일 출마를 선언했다.
- 이재명 정부 AI 국가전략을 만든 전략가로서 광주 경제를 세운다고 다짐했다.
- 반도체 기업 유치와 AI·에너지 산업으로 선순환 경제를 만들겠다고 약속했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 후보가 12일 출마를 공식 선언했다.
임 후보는 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "이재명 정부의 AI 국가전략을 만든 전략가로서 역량을 발휘해 광주의 경제를 세우겠다"고 다짐했다.
임 후보는 "IT 1세대로서 하이텔과 나우누리 운영을 맡으면서 대한민국 정보화의 시작을 함께 했고 인터넷·모바일 혁명을 거쳐 디지털 기술이 세상을 어떻게 바꾸는지 현장에서 지켜봤다"고 자신을 소개했다.
또 "이재명 대통령과 함께 성남시와 경기도에서 데이터 기반 행정 혁신과 미래 성장 정책을 설계하고 실행했다"며 "최근에는 국가인공정책을 총괄하는 국가지능전략위원회 부위원장으로 활동했다"고 말했다.
그는 "인공지능 혁명이 가져올 엄청난 가능성을 누구보다 잘 이해하고 있다"며 "고향 광주에서 황금같은 기회를 활용해 성장을 이끌겠다"고 각오를 다졌다.
특히 "삼성전자와 SK하이닉스 같은 세계적인 반도체 기업이 광주에 앞다퉈 올 수 있도록 기반을 만들겠다"며 "RE100 기반 전력망과 데이터센터를 구축하겠다"고 약속했다.
그러면서 "AI·에너지·미래차 산업을 새로운 성장축으로 키우겠다"며 "기업이 오고 산업이 성장하며 그 성과가 다시 지역안에서 투자와 좋은 일자리로 이어지는 선순환 경제를 만들겠다"고 설명했다.
아울러 "불법 내란을 극복한 광주의 5·18 민주항쟁정신을 바탕으로 AI 시대 공정한 성장모델로 발전시키겠다"고 말했다.
끝으로 "민주주의 심장에 대한민국 AI산업의 엔진을 달겠다"며 "민주주의를 지켜낸 광주가 이제는 가장 역동적이고 가장 잘 사는 도시로 도약할 수 있다고 확신한다"고 했다
bless4ya@newspim.com