[서울시의원 후보] 국민의힘 양천 1~4선거구, 이재식·송건우·주광호·강재훈

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 13일 양천구 서울시의원 후보를 확정했다.
- 1선거구 이재식 전 구의회 의장과 2선거구 송건우 당 사무국장을 공천했다.
- 3선거구 주광호 새마을지도자와 4선거구 강재훈 미디어 대표를 배치했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 양천구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.
양천구 서울시의원 선거구는 목동·신정동 일대를 포함한 1·2선거구와 신월동 일대를 포함한 3·4선거구로 구성된다. 이번 공천에서는 구의회 출신과 지역 조직·청년 인사들이 고르게 배치됐다.
◆ 양천구 1선거구 이재식 후보
1959년생인 이재식 후보는 연세대학교 산업대학원 기계설계전공 석사과정을 졸업하고 공학석사 학위를 받았다.
제9대 전반기 양천구의회 의장을 지낸 바 있다.
목동아파트 연합회 회장을 역임했으며 현재 양천구의회 의원으로 활동하고 있다.
◆ 양천구 2선거구 송건우 후보
1993년생인 송건우 후보는 한국외국어대학교를 졸업했으며 서아프리카어를 전공하고 국제경영학을 부전공했다.
국민의힘 양천구갑 당원협의회 사무국장으로 활동하고 있다.
정당인으로 활동하며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.
◆ 양천구 3선거구 주광호 후보
1982년생인 주광호 후보는 안양과학대학을 졸업했다.
신월4동 새마을지도자협의회 위원으로 활동하고 있다.
21세기컴퓨터 대표로 활동했으며 신월4동 주민자치회 간사를 지낸 바 있다.
◆ 양천구 4선거구 강재훈 후보
1995년생인 강재훈 후보는 중앙대학교 경영경제대학 경영학부를 졸업하고 경영학사 학위를 받았다.
KDS 영상 미디어 콘텐츠 제작사 대표로 활동하고 있다.
서울상공회의소 양천구상공회 회원과 한국청소년육성회 양천지구 회원으로 활동하고 있다.
oneway@newspim.com