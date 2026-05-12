김제 지평선시네마, 최신 영화 1000원 관람 지원

AI 핵심 요약beta
- 김제시 지평선시네마가 12일 13일부터 최신 영화를 1000원에 관람할 수 있는 국민 영화관람 지원사업을 운영한다.
- 문화체육관광부와 영화진흥위원회 공모에 선정돼 국비 6000원을 지원받는다.
- 온라인 예매도 동일 적용되며 선착순으로 예산 소진 시 조기 종료된다.
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온라인 예매 할인 적용·선착순 예산 소진 방식 운영 추진
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시 지평선시네마가 오는 13일부터 시민들이 최신 영화를 1000원에 관람할 수 있는 '2026 국민 영화관람 활성화 지원사업'을 본격 운영한다고 12일 밝혔다.
이번 사업은 문화체육관광부와 영화진흥위원회가 추진하는 공모사업으로, 지평선시네마는 우수 운영 성과를 인정받아 지난해에 이어 올해도 사업 대상지로 선정됐다.
사업에 따라 관람객은 영화 관람료 가운데 6000원을 국비로 지원받는다. 이에 시민들은 본인 부담금 1,000원만 내면 최신 시설을 갖춘 상영관에서 개봉 영화를 관람할 수 있다.
할인 혜택은 현장 발권뿐 아니라 지평선시네마 공식 홈페이지를 통한 온라인 예매에도 동일하게 적용된다. 예매는 1인당 2매까지 가능하며, 선착순 지원 방식으로 예산이 모두 소진되면 사업은 조기 종료될 수 있다.
시 관계자는 "고물가 상황 속에서 시민들의 문화 향유 부담을 줄이고 지역 영화관 이용 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민들이 생활 속에서 다양한 문화 혜택을 누릴 수 있도록 맞춤형 문화 지원 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.
영화 상영 시간표와 온라인 예매 관련 사항은 지평선시네마 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
gojongwin@newspim.com