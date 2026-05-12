[서울시의원 후보] 민주 구로구 1~4선거구, 김미주·김인제·박무영·박칠성

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 12일 6·3 지방선거 서울시의회 구로구 1~4선거구 후보를 확정했다.
- 김미주 후보는 정책 전문성과 서울시당 대변인 경험을 앞세웠다.
- 김인제·박무영·박칠성 후보는 의정·중앙·지역 경험으로 선거전에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울시의회 구로구 1~4선거구 후보를 확정했다.
각 후보들은 중앙정치 경험부터 다선 의정활동, 정책 전문성까지 다양한 이력을 앞세우며 선거전에 나설 전망이다.
◆ 구로구 제1선거구 김미주 후보
구로구 제1선거구 김미주 후보는 정책 전문성과 서울시당 대변인 경험을 겸비한 인물로 꼽힌다. 1982년생으로 성균관대학교 국정전문대학원에서 행정학 박사과정을 밟고 있는 김 후보는 이론과 실무를 동시에 축적해온 인물이다.
현재 더불어민주당 서울시당 대변인으로 활동하며 당의 메시지와 정책을 대외적으로 전달하는 역할을 맡고 있다. 특히 대통령 직속 자치분권위원회 정책자문위원을 지내며 지방분권과 자치 강화 정책에 참여한 경험은 지역 의정활동과 직결되는 강점으로 평가된다.
◆ 구로구 제2선거구 김인제 후보
제2선거구 김인제 후보는 풍부한 의정 경험과 당내 전략 기능을 동시에 수행하고 있는 중진 정치인이다. 1974년생으로 세종대학교 대학원에서 도시학 박사를 취득한 김 후보는 도시 정책과 지역 개발 분야에 대한 전문성을 갖췄다.
현재 서울시의회 부의장으로서 의회 운영 전반에 관여하고 있으며, 3선 시의원으로 축적된 의정 경험이 강점으로 꼽힌다.
아울러 서울시 혁신경제위원회 위원장으로 활동하며 경제·산업 정책을 다루고 있고, 더불어민주당 전략기획위원회 부위원장을 맡아 당 전략 수립에도 참여하는 등 정책과 정치 양축에서 영향력을 이어가고 있다.
◆ 구로구 제3선거구 박무영 후보
제3선거구 박무영 후보는 중앙정부와 지방정부를 모두 경험한 '정무형 인재'로 분류된다. 1990년생으로 미국 캘리포니아대학교 버클리에서 정치학을 전공한 박 후보는 글로벌 시각과 정치 이론 기반을 갖췄다.
대통령비서실 정무수석실 행정관으로 근무하며 국정 전반의 정치 현안을 다뤘고, 이후 구로구청장 정무보좌관을 지내며 지역 행정과 주민 현안을 가까이에서 경험했다. 중앙과 지역을 잇는 정무 경험은 지역 정치에서 실무 대응력을 갖춘 강점으로 평가된다.
◆ 구로구 제4선거구 박칠성 후보
제4선거구 박칠성 후보는 기초의회와 광역의회를 모두 거친 '현장형 의정 인물'이다. 1960년생으로 경기대학교 정치전문대학원에서 정치학 석사를 취득했으며, 구로구의회 제8대 전반기 의장을 역임하며 기초의회 운영 경험을 쌓았다.
이후 서울시의회 의원으로 활동하며 광역 의정까지 경험을 확장했다. 오랜 기간 지역 기반을 다져온 만큼 지역 현안에 대한 이해도가 높고, 안정적인 의정 수행 능력이 강점으로 꼽힌다.
seo00@newspim.com