광명시 'CES 2027 혁신상 수상 지원사업' 참여기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 12일 중소기업 대상 CES 2027 혁신상 지원사업 참여기업을 29일까지 모집한다.
- 광명시 본사·공장 둔 중소기업 중 2026년 4월1일~2027년 4월1일 출시 제품 보유 기업이 대상이다.
- 20개사 모집 후 7개사 선정해 교육·신청서 작성·비용 최대60만원 지원과 가점 부여한다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 지역 중소기업의 혁신 기술을 세계 무대로 올린다.
시는 관내 중소기업의 기술력과 브랜드 가치를 세계시장에 알리기 위해 오는 29일까지 '시이에스(CES, Consumer Electronics Show) 2027 혁신상 수상 지원사업' 참여기업을 모집한다고 12일 밝혔다.
국제전자제품박람회(CES)는 매년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 규모의 가전·정보기술(IT)·혁신 기술 박람회다.
시이에스(CES) 혁신상은 주최 기관인 미국소비자기술협회(CTA)가 전 세계 혁신 제품 가운데 기술성, 혁신성, 심미성이 뛰어난 제품에 수여하는 상이다.
이 사업은 지역 기업이 보유한 혁신 기술을 국제 무대에서 검증받고 해외 판로 확대와 브랜드 경쟁력 강화로 이어갈 수 있도록 돕는 것이 목적이다.
모집 대상은 광명시에 본사 또는 공장을 둔 중소기업이다. 시이에스(CES) 2027 혁신상 분야에 해당하는 제품이나 기술을 보유하고, 해당 제품·기술이 2026년 4월 1일부터 2027년 4월 1일까지 출시됐거나 출시 예정이어야 한다.
시는 20개사 내외를 모집한 뒤 정량평가와 정성평가를 거쳐 최종 7개사를 선정할 계획이다.
선정 기업에는 시이에스(CES) 혁신상 신청을 위한 총괄 교육과 기업별 맞춤형 영문 신청서 작성 상담을 지원한다. 영문 제품 영상 제작 또는 개선 비용과 혁신상 신청비도 각각 최대 60만 원까지 지원한다.
최종 선정된 7개사에는 하반기 추진 예정인 '시이에스(CES) 2027 해외전시회 단체관 지원사업' 신청 시 가점도 부여한다.
참여를 원하는 기업은 광명시 누리집에서 공고문을 확인한 후 제출서류를 이메일로 제출하면 된다. 최종 선정 결과는 6월 중 개별 통보할 예정이다.
최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "시이에스(CES) 혁신상은 지역 기업의 기술력과 성장 가능성을 세계시장에 보여줄 수 있는 중요한 무대"라며 "광명시는 혁신 역량을 갖춘 중소기업이 해외 판로를 넓히고 글로벌 기업으로 도약할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com