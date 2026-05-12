소방청 R&D 혁신제품 지정 평가 착수..."현장서 활용가능 제품 발굴 목적"

AI 핵심 요약beta
- 국립소방연구원이 12일 소방청 연구개발 완료 제품 중 기술 혁신성이 인정되는 제품을 선정하는 2026년도 혁신제품 지정 평가를 시작했다.
- 혁신제품으로 지정되면 기본 3년, 최대 6년간 국가기관 및 지방자치단체와 수의계약이 가능하고 조달청 시범구매 등 공공판로 지원을 받는다.
- 국립소방연구원은 산·학·연 대상 홍보와 설명회를 통해 역량 있는 기업들의 참여 기반을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국립소방연구원이 소방 연구개발(R&D) 성과물의 현장 활용 확대와 공공조달 연계를 위한 혁신제품 지정 평가에 본격 착수한다.
국립소방연구원은 공공분야 기술 혁신과 재난 대응 역량 강화를 위해 추진 중인 '혁신제품 지정 제도'와 관련해 2026년도 혁신제품 지정 평가(1차)를 시작한다고 12일 밝혔다.
혁신제품 지정 제도는 최근 5년 이내 소방청 연구개발(R&D)을 성공적으로 완료한 제품 가운데 기술 혁신성이 인정되는 제품을 선정해 공공조달과 연계하는 사업이다.
이를 통해 기업의 초기 시장 진입을 지원하고, 소방공무원의 현장 대응 역량과 안전성을 높인다는 취지다.
평가를 거쳐 혁신제품으로 지정되면 '국가계약법 시행령'과 '지방계약법'에 따라 기본 3년, 최대 6년 동안 국가기관 및 지방자치단체와 수의계약이 가능하다.
또 조달청 시범구매 사업 참여 등 다양한 공공판로 지원 혜택도 받을 수 있다.
국립소방연구원은 앞으로도 산·학·연을 대상으로 혁신제품 지정 제도를 적극 홍보하고 설명회를 운영해 역량 있는 기업들의 참여 기반을 확대할 계획이다.
김연상 국립소방연구원장은 "혁신제품 지정은 단순한 인증을 넘어, 실제 소방 현장에서 활용 가능한 제품을 발굴하는데 목적이 있다"며 "엄정하고 공정한 평가를 통해 국민 안전에 기여할 수 있는 우수 제품을 적극 발굴하겠다"말했다.
abc123@newspim.com