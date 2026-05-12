[서울시의원 후보] 민주 강동 1~6, 이희동·김남현·이준형·양평호·황인구·이동매

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 12일 6·3 지방선거 강동구 서울시의원 후보를 확정했다.
- 강동구 재건축·교통·교육·복지 현안에 맞춰 의정·정책 전문가 배치했다.
- 이희동·김남현·이준형·양평호·황인구·이동매 후보가 지역 경험으로 표심 공략한다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당이 서울 강동구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다.
강동구는 재건축·교통 인프라 확충과 함께 교육·복지·생활환경 개선이 주요 현안으로 꼽힌다. 민주당은 지방의회 경험과 정책 전문성, 지역 기반 활동 경력을 갖춘 후보들을 전면 배치하며 표심 공략에 나섰다.
◆ 강동구 1선거구 이희동 후보
1978년생인 이희동 후보는 현재 강동구의회 의원으로 활동 중이며 더불어민주당 강동구의회 원내대표를 맡고 있다. 연세대학교 사회학과를 졸업했고 동국대학교 사회과학대학원에서 정치학 석사 학위를 받았다.
과거 강동구사회적경제지원센터 센터장을 지냈으며 현재 서울시 사회적경제 돌봄SOS센터 광역추진위원으로 활동하고 있다.
오마이뉴스 시민기자와 동부건설 물류부문 대리, KNL물류 선임대리로 활동한 경력이 있으며 현재 ㈜피플로직스 기획본부장을 맡고 있다.
이 후보는 더불어민주당 서울시당 강동갑 청년위원장을 지내며 지역 정치 활동을 이어왔다.
◆ 강동구 2선거구 김남현 후보
1961년생인 김남현 후보는 제8·9대 강동구의회 의원으로 활동 중인 재선 구의원이다. 전남대학교 국어국문학과를 졸업했으며 과거 광주 고려고등학교 교사로 근무했다.
강동구의회에서는 제9대 전반기 부의장과 제8대 건설재정위원장을 맡았고 제8·9대 강동구의회 지방자치연구회 회장으로 활동하며 의정 경험을 쌓았다.
강동문화원 자문위원으로 활동하고 있다. 과거 명일여자고등학교 운영위원장과 명일2동 주민자치위원, 강동구 체육회 걷기협회장을 지내며 지역사회 활동을 이어왔다.
◆ 강동구 3선거구 이준형 후보
1971년생인 이준형 후보는 서울시의회 의원과 강동구의회 의원을 지낸 정치인으로, 현재 ㈜들무새 이사를 맡고 있다. 서울시립대학교 도시과학대학원에서 도시행정학 석사 학위를 받았으며 도시환경정책을 전공했다.
강동구의회 제7대 의원으로 활동하며 행정복지위원회 부위원장과 생활정치실천연구회 회장을 맡았고 2014회계연도 대표결산검사위원으로 활동하며 의정 경험을 쌓았다.
이해식 강동구청장 비서실장과 진선미 국회의원 보좌관, 이부영 국회의원 비서로 활동하며 정치·행정 분야 경험을 이어왔다.
이 후보는 더불어민주당 전국청년위 사회적경제위원장과 미세먼지대책특별위원회 부위원장으로 활동하기도 했다. 강동구 자원봉사센터 운영위원과 대한노인회 강동지회 운영위원, 고덕상업업무복합단지 민관상생협의체 위원으로도 참여했다.
◆ 강동구 4선거구 양평호 후보
1954년생인 양평호 후보는 제8·9대 강동구의회 의원으로 활동 중인 재선 구의원이다. 한양대학교 공공정책대학원 지방자치학과를 졸업해 행정학 석사 학위를 받았으며 과거 호원대학교 위탁겸임교수로 활동했다.
강동구의회에서는 제8대 후반기 건설재정위원장을 맡았고 복지환경문화체육연구회 회장을 지내며 의정 경험을 쌓았다.
민주평화통일자문회의 자문위원과 강동구 청소년의회 자문지원단 위원, 강동구 건축위원회 위원, 강동구 교통발전위원회 위원으로 활동하며 지역 정책 분야 활동을 이어왔다.
서울특별시 협치강동구회의 의원과 강동구 통합재정안정화기금운용심의위원회 위원으로 참여했으며 천호1·3동 주민자치위원회 상임고문을 지냈다.
◆ 강동구 5선거구 황인구 후보
1966년생인 황인구 후보는 서울시의원과 강동구의회 의원을 지낸 정치인으로 현재 더불어민주당 정책위부의장을 맡고 있다. 한양대학교 경영학과를 졸업했으며, 가천대학교 대학원 행정학과 국가안전관리전공 박사과정을 수료했다.
강동구의회 제6·7대 의원으로 활동했으며, 제7대 전반기 의회운영위원회 위원장을 맡아 의정 경험을 쌓았다. 이후 서울시의회 교육위원회 부위원장과 서울시 결산검사 대표위원으로 활동했다.
㈜효성물류 대표이사와 MBC '100분 토론' 시민논객으로 활동했다. 더불어민주당 서울시당 창당 발기인과 대외협력위원회 부위원장, 제19대 대통령선거 국민주권 중앙선대위 직능본부 부단장을 지내며 정치 활동을 이어왔다.
황 후보는 현재 정근식 서울교육감 교육특보와 서울시양궁협회 부회장, 강동안전도시연구소장을 맡고 있다. 강동구 도시계획위원회와 건축심의위원회, 사회적기업육성위원회 활동에도 참여했다.
◆ 강동구 6선거구 이동매 후보
1965년생인 이동매 후보는 제9대 강동구의회 의원으로 활동 중이며 현재 더불어민주당 서울시당 대변인을 맡고 있다. 세종대학교 경영전문대학원을 졸업해 경영학 석사 학위를 받았다.
강동구의회에서는 제9대 전반기 예산결산특별위원회 위원장과 윤리특별위원회 부위원장을 맡으며 의정 경험을 쌓았다.
유림보습학원 원장과 우리집요양원 대표를 지냈고 민주평화통일자문회의 강동구협의회 사회복지분과위원장으로 활동하며 교육·복지 분야 경험을 이어왔다.
이 후보는 더불어민주당 강동을 지역위원회 여성위원장을 맡으며 지역 정치 활동에도 참여해왔다.
chogiza@newspim.com