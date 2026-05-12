김예원, '은밀한 감사'서 현실 공감 연기…배신·미련 오간 감정선

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김예원이 '은밀한 감사'에서 현실적인 감정 연기로 시청자들의 공감을 끌어냈다.

'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아(신혜선)와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준(공명)의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 은밀한 감사 출연한 배우 김예원. [사진=tvN 은밀한 감사] 2026.05.12 moonddo00@newspim.com

지난 방송에서 김예원은 해무코스메틱 고객사 팀장 '소윤하' 역으로 등장했다. 극 중 소윤하는 거래처 직원 도민우(황희)와 미묘한 관계를 이어오던 인물로, 도민우의 결혼식장에서 부케를 낚아채며 그간의 배신감을 폭발시키는 장면으로 강렬한 포문을 열었다.

이후 감사실 면담 과정에서 소윤하는 도민우와의 관계를 확신하며 자신이 느꼈던 감정들을 솔직하게 털어놓았다. 특히 도민우가 자신에게 보였던 다정한 행동과 문자, 영화 데이트, 세심한 배려들을 하나씩 떠올리며 "그런 건 진짜 좋아하는 마음이 있어야 하는 것 아니냐"고 반문하며 확신에 찬 감정을 쏟아냈다. 김예원은 상대의 행동에 의미를 부여할 수밖에 없었던 인물의 심리를 풀어내며 몰입도를 높였다.

김예원은 상대의 말 한마디에 기대하고 흔들리는 감정부터 배신감과 허탈함까지 복합적인 감정선을 섬세하게 표현하며 극의 현실감을 더했다. 결혼식장에서 감정을 터뜨리는 장면과 면담실에서 차분하게 자신의 마음을 털어놓는 장면 사이의 온도 차를 자연스럽게 그려내며 인물의 서사를 입체적으로 완성했다.

다양한 작품에서 탁월한 캐릭터 소화력을 보여준 김예원은 이미 전작들을 통해 넓은 연기 스펙트럼을 증명한 바 있다. 영화 '써니'에서 개성 넘치는 연기로 대중에게 존재감을 각인시킨 것을 시작으로, 드라마 '으라차차 와이키키2', '사랑은 외나무다리에서' 등 장르를 불문하고 자신만의 색깔을 구축해온 그는 이번 '은밀한 감사'에서도 밀도 높은 연기를 선보이며 시청자들의 시선을 사로잡았다.

한편, 김예원은 오는 6월 뮤지컬 '유미의 세포들' 개막을 앞둔 가운데, 무대 위에서는 또 어떤 새로운 변신으로 관객들을 찾아올지 귀추가 주목된다.

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