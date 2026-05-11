강원도지사 후보 첫 TV토론…우상호·김진태 "우리가 이겼다" 상반된 평가

"김진태, 취조식 토론·공약 파기 사과 안 해" vs "우상호, 강원 현안 이해 부족"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 6·3 지방선거 강원특별자치도지사 후보 TV토론회에서 더불어민주당 우상호 후보와 국민의힘 김진태 후보가 격돌한 가운데 양 캠프는 "우리가 이겼다"며 상반된 평가를 내놨다.

11일 강원일보, 강원도민일보, G1방송이 공동 주관한 토론회 직후 우상호 캠프는 "누가 진정한 강원의 일꾼인지 극명한 차이를 보여줬다"며 "김진태 후보는 토론 내내 검사 취조 방식을 고수하며 도민들의 눈살을 찌푸리게 만들었다"고 평가했다.

강원도청.[사진=강원도] 2023.03.06 onemoregive@newspim.com

우 캠프는 "우상호 후보는 상대의 무례한 태도에도 흔들림 없이 자제력을 발휘하며 모르는 것은 배우고 잘못된 것은 인정하는 정치인의 정직함을 보여줬다"며 "이것이 바로 강원을 이끌어갈 비전과 경륜, 역량의 차이"라고 강조했다.

특히 "김진태 후보는 지난 4년 도정의 공약 파기에 대해 끝까지 사과하지 않았으며, 본인의 고향을 경북 성주로 속였다는 사실에 대해 위기 모면용 거짓 해명을 늘어놓았다"고 비판했다.

우 캠프는 "GTX-B 노선 비용 분담과 관련 윤석열 전 대통령의 지시에 따라 '수익자 부담 원칙'으로 확정된 사실조차 제대로 파악하지 못한 채 사실을 왜곡하는 모습은 실망스러웠다"며 "도정의 핵심 현안에 대해 무지하거나 책임을 회피하는 후보에게 강원의 미래를 맡길 수 없다"고 직격했다.

반면 김진태 캠프는 "누가 강원도를 알고 있는지, 도민의 삶과 현안을 이해하고 있는지 그대로 드러난 자리였다"며 "오늘 토론에서 우상호 후보는 강원의 핵심 현안과 사업들에 대한 이해가 매우 부족하다는 점을 스스로 드러냈다"고 반박했다.

김 캠프는 "강원도의 철도·도로·항만·관광 인프라는 단순한 토목사업이 아니라 지역 생존과 직결된 문제"라며 "강원도의 지리적 특성과 산업구조를 이해해야만 제대로 된 정책판단이 가능하지만 우 후보는 이 점에 대한 이해가 매우 부족했다"고 지적했다.

또 "김진태 후보는 강원도 현안에 대해 구체적이고 안정적으로 설명하면서 미래전략과 도정 방향에 대해서도 분명한 비전을 제시했다"며 "강원도지사는 서울 정치 경력만으로 할 수 있는 자리가 아니며 강원도민의 삶을 제대로 알아야 한다"고 강조했다.

이날 토론회는 6·3 지방선거를 앞두고 열린 첫 공식 TV토론으로, 양 후보의 정책 비전과 도정 운영 방향을 놓고 치열한 공방이 오갔다.

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