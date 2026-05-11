"광역 철도·도로망 확충 인천 교통혁신" 민주 박찬대 교통공약

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장 후보가 11일 교통공약 발표했다.
- GTX D·E 노선 조기 착공과 인천지하철 3호선 건설 추진한다.
- 동서5축·남북6축 순환도로망으로 교통혁신 이룬다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =더불어민주당 박찬대 인천시장 후보는 11일 기자회견을 열고 "광역 철도와 도로망 확충으로 교통혁신을 이루겠다"며 교통 분야 공약을 발표했다.
박 후보는 "한해 4조2800억원에 달하는 교통혼잡 비용이 발생하고 있다"며 이를 수도권광역급행철도(GTX) D·E 노선 조기 착공과 인천지하철 3호선 건설을 통해 해결하겠다고 밝혔다.
그는 "GTX D·E 노선을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 인천 서북권과 인천공항을 서울 등 수도권과 광역급행철도로 직결하겠다"고 했다.
또 "경인선을 지하화하고 제2경인선(수도권서남부광역철도)을 신속 추진해 남동·연수구의 서울 접근성을 획기적으로 높이겠다"고 약속했다.
박 후보는 인천지하철 3호선 건설을 조기에 추진해 인천의 남북을 연결하고 송도 트램과 영종 트램도 차질 없이 추진하겠다고 했다.
박 후보는 "철도가 인천의 뼈대라면 도로는 인천의 핏줄"이라며 "동서 5축과 남북 6축을 연결하는 격자형 순환도로망으로 인천 전역을 촘촘하게 엮겠다"고 했다.
남북6축은 수도권2순환고속도로 인천 구간 추진과 터널 및 지하차도 개통을 통한 중봉대로 고속화, 인천대로 완성, 인천 동부간선도로 신설, 인천 중부간선도로 신설, 수도권 제1순환고속도로 장수IC-서창JC 구간 고속도로화 등으로 계획했다.
또 동서5축은 인천공항 고속도로 접근성 개선과 경인고속도로 청라-신월 구간 지하화 및 상부 일반도로 정비, 제4경인고속화도로 추진, 제2경인고속도로 문학IC-석수IC구간 확장, 아암대로 지하차도 구간 개통하는 방안을 제시했다.
박 후보는 영종-강화 평화도로 국도 추진과 인천공항 셔틀버스 확대, 도서지역 운행 여객선 정비도 약속했다.
hjk01@newspim.com