U-17 여자 축구대표, PK 실축...일본에 0-1 져 월드컵 티켓 무산

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 U-17 대표팀이 일본을 압도하고도 뼈아픈 PK 실축으로 패배해 월드컵 티켓을 놓쳤다.

이다영 감독이 이끄는 한국은 11일 중국 쑤저우 타이후 풋볼 스포츠 센터에서 열린 2026 AFC U-17 여자 아시안컵 8강에서 일본에 0-1로 패했다. 조별리그 C조 2위로 토너먼트에 오른 한국은 4강 진출에 실패하면서 상위 4개 팀에 주어지는 10월 모로코 FIFA U-17 여자 월드컵 본선행이 무산됐다.

한국은 전반에는 일본의 촘촘한 수비를 뚫지 못했지만 후반 들어 상대 뒷공간을 공략하며 기회를 쏟아냈다. 임지혜(울산현대청운중)를 최전방에, 백서영·김민서·장예진을 2선에 둔 4-2-3-1 전술로 나선 한국은 슛 10개, 유효슛 4개로 일본(슛 5개, 유효슛 2개)을 앞섰다. 후반 4분 임지혜가 수비 라인을 깨고 골키퍼와 1대1 찬스를 만든 장면에 이어 박나영·한국희의 연속 슛이 골키퍼 선방에 막혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 11일 열린 2026 AFC U-17 여자 아시안컵 8강 일본전에서 한국희의 PK이 일본 골키퍼의 선방에 막히고 있다. [사진=AFC SNS]2026.05.11 psoq1337@newspim.com

승부처는 후반 24분이었다. 임지혜가 페널티박스 안에서 파울을 유도해 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 주장 한국희의 슛은 골문 왼쪽을 향했지만 일본 골키퍼 미야지 아야카의 손에 막혔다. 결정적 기회가 스쳐 지나간 뒤 4분 뒤, 한국은 수비 진영 오른쪽에서 프리킥을 내줬고 히구치 라라의 약 25m 오른발 프리킥이 그대로 골망을 갈랐다.

이날 패배로 한국은 일본과 이 연령대 맞대결에서 통산 전적 3승 4무 4패가 됐다. 2024 도미니카공화국, 2025 모로코 대회까지 두 차례 연속 U-17 여자 월드컵 본선 무대를 밟았지만 이번에는 8강에서 멈춰 3회 연속 진출에 실패했다.

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