U-17 여자 축구대표, PK 실축...일본에 0-1 져 월드컵 티켓 무산

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-17 여자 대표팀이 11일 일본에 0-1 패배했다.
- PK 실축으로 8강 탈락하며 월드컵 티켓을 놓쳤다.
- 후반 일본 프리킥 골에 무너져 3회 연속 진출 실패했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 U-17 대표팀이 일본을 압도하고도 뼈아픈 PK 실축으로 패배해 월드컵 티켓을 놓쳤다.
이다영 감독이 이끄는 한국은 11일 중국 쑤저우 타이후 풋볼 스포츠 센터에서 열린 2026 AFC U-17 여자 아시안컵 8강에서 일본에 0-1로 패했다. 조별리그 C조 2위로 토너먼트에 오른 한국은 4강 진출에 실패하면서 상위 4개 팀에 주어지는 10월 모로코 FIFA U-17 여자 월드컵 본선행이 무산됐다.
한국은 전반에는 일본의 촘촘한 수비를 뚫지 못했지만 후반 들어 상대 뒷공간을 공략하며 기회를 쏟아냈다. 임지혜(울산현대청운중)를 최전방에, 백서영·김민서·장예진을 2선에 둔 4-2-3-1 전술로 나선 한국은 슛 10개, 유효슛 4개로 일본(슛 5개, 유효슛 2개)을 앞섰다. 후반 4분 임지혜가 수비 라인을 깨고 골키퍼와 1대1 찬스를 만든 장면에 이어 박나영·한국희의 연속 슛이 골키퍼 선방에 막혔다.
승부처는 후반 24분이었다. 임지혜가 페널티박스 안에서 파울을 유도해 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 주장 한국희의 슛은 골문 왼쪽을 향했지만 일본 골키퍼 미야지 아야카의 손에 막혔다. 결정적 기회가 스쳐 지나간 뒤 4분 뒤, 한국은 수비 진영 오른쪽에서 프리킥을 내줬고 히구치 라라의 약 25m 오른발 프리킥이 그대로 골망을 갈랐다.
이날 패배로 한국은 일본과 이 연령대 맞대결에서 통산 전적 3승 4무 4패가 됐다. 2024 도미니카공화국, 2025 모로코 대회까지 두 차례 연속 U-17 여자 월드컵 본선 무대를 밟았지만 이번에는 8강에서 멈춰 3회 연속 진출에 실패했다.
psoq1337@newspim.com