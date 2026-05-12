[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 5월 12일

AI 핵심 요약beta
- 11일 국회에서 정무위원회와 농림축산식품해양수산위원회 상임위 회의가 열렸다.
- 의원실 세미나에서 스테이블코인, 탄광 유골발굴, 디지털 신뢰 등 다양한 정책 과제를 논의했다.
- 더불어민주당과 국민의힘, 개혁신당 등 각 정당이 공천자대회와 선거대책회의를 개최했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆상임위원회
10:00 정무위원회 법안심사제1소위원회/ 본관 604호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
16:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
◆의원실 세미나
09:30 이강일 의원실 등, 2026 '글로벌 스테이블코인 동향과 한국 디지털 경제의 기회' 세미나 / 의원회관 제2소회의실
10:30 김준혁 의원실 등, 조세이(장생) 탄광 희생자 유골발굴 및 수습 현황과 향후 과제 논의를 위한 정책 간담회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 김우영 의원실 등, 디지털 신뢰 인프라 강국으로의 도약을 위한 국회 정책 세미나 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 민병덕 의원실 등, 미국의 스테이블코인 AML 규율체계와 한국 특정금융정보법 정비 과제 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 이주영 의원실, 일상을 흔드는 여성암을 파헤치다 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 이주희 의원실, 차세대 보안 체계 전환을 위한 국회 포럼 / 의원회관 제4간담회의실
18:30 민병덕 의원실 등, 제46주년 5.18민주화운동기념: 5·18 힌츠페터 스토리 / 의원회관 대회의실
◆소통관 기자회견
10:20 이준석 의원, [개혁신당 김성열 최고위원, 하남갑 국회의원 보궐선거 출마선언 기자회견]
11:00 윤상현 의원, [현안 관련 기자회견]
14:00 김현 의원, [윤석열 정부 방송장악 진상규명 특별법 제정 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
* 정청래 총괄상임선대위원장
10:00 대전·세종·충북·충남 공천자대회 / 청주 엔포드호텔 3층 그랜드볼룸
16:00 전남·광주·전북 공천자대회 / 강진제2실내체육관
* 한병도 상임공동선대위원장
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
07:30 제3회 뉴데일리 퓨처코리아 포럼 All-Innovation : AI가 만드는 미래 / 플라자호텔 서울 그랜드볼룸
10:30 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회 / 충남 천안시 서북구 백석로 85-4
15:00 경북도당 선거대책위원회 발대식 및 선거대책회의 / 경북도당
*송언석 원내대표
07:30 제3회 뉴데일리 퓨처코리아 포럼 / 더플라자호텔 그랜드볼룸
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
15:00 경북도당 선거대책위원회 발대식 및 선거대책회의 / 경북도당
◆조국혁신당
*서왕진 조국혁신당 원내대표
공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 제3회 뉴데일리 퓨처코리아 포럼 / 더플라자 호텔 서울
10:20 개혁신당 김성열 경기하남갑 국회의원 출마 기자회견 / 소통관 기자회견장
17:00 경기도 육아 해결사[화성시어린이집연합회 간담회] (with 조응천 개혁신당 경기도지사 후보, 전성균 개혁신당 화성시장 후보) / 경기도 화성시 동탄대로 182 레이크파로스 2층
18:00 경기도민께 갑니다! (with 조응천 개혁신당 경기도지사 후보, 전성균 개혁신당 화성시장 후보) / 동탄호수공원(경기도 화성시 동탄순환대로 69)
19:30 경기도 일자리 해결사![광역비즈니스콤플렉스 비대위 간담회] (with 조응천 개혁신당 경기도지사 후보, 전성균 개혁신당 화성시장 후보)
22:00 조응천 개혁신당 경기도지사 후보, 전성균 개혁신당 화성시장 후보 퇴근길 인사 지원 유세 / GTX 동탄역
* 천하람 원내대표
07:30 제3회 뉴데일리 퓨처코리아 포럼 / 더플라자 호텔 서울
09:00 뉴스1TV 팩트앤뷰 출연
14:00 일상을 흔드는 여성암을 파헤치다 (PART1 침묵의 살인자 '난소암') / 국회의원회관 제8간담회의실
14:55 SBS 주영진의 뉴스브리핑 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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