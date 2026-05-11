부산시, 제25회 식품안전의 날 기념식…국제 행사 선제 대응

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150여명 참석, 식품안전 실천 다짐

2026년 우수기관 선정 성과 발표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 11일 오전 시청 1층 대회의실에서 제25회 식품안전의 날 기념식을 개최했다고 밝혔다.

11일 오전 9시 50분 부산시청 1층 대회의실에서 열린 제25회 식품안전의 날 기념식[사진=부산시] 2026.05.11

시는 매년 5월14일인 식품안전의 날 행사를 12일 시작되는 전국장애학생체육대회와 2026 리브 골프 코리아, 제48차 유네스코 세계유산위원회 등 국제행사 위생 관리에 선제 대응하기 위해 일정을 앞당겼다.

기념식에는 소비자, 식품위생 단체, 식품영업자, 공무원, 시민 등 150여명이 참석했다. 위생단체·영업자·공무원 대표가 무대에 올라 식품안전 실천 결의문을 낭독하고 참석 전원이 '안전은 기본! 부산 먹거리는 안심!' 구호를 제창했다.

시는 식품의약품안전처 주관 2026년 식품안전관리 평가에서 우수기관으로 선정된 성과를 공표했다. 식품안전 체계 확립에 기여한 우수기관과 현장 유공자에게 식품의약품안전처장 및 시장 표창을 수여했다.

부대행사로 시청 1층 대강당 앞 로비에서 오전 9시30분부터 오후 4시까지 어린이 식생활 안전교육관, 식중독 예방 체험관, 식품안전 정보관, 부산우수식품 브랜드관 등을 운영했다.

김경덕 부산시장 권한대행은 "올해 행사를 앞당겨 치를 만큼 대규모 행사 성공을 위해 식음료 안전관리에 총력을 기울인다"며 "철저한 현장 대응과 민관 협력으로 글로벌 식품 안심 도시 부산의 위상을 전 세계에 입증하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com