"서울대 입학사정관 온다"…대전교육청, 서울대 입시 설명회 개최

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 변화하는 대입 제도 속에서 서울대학교 입시 전략을 직접 들을 수 있는 설명회가 대전에서 열린다. 서울대 입학사정관이 직접 나서 학생부종합전형 평가 방향과 2027학년도 입시 핵심 변화를 설명할 예정이어서 수험생과 학부모들의 관심이 쏠리고 있다.

대전시교육청 대전진로융합교육원은 오는 12일 오후 7시 평송청소년문화센터 평송홀에서 '2027학년도 서울대학교 대입 전형 입시설명회'를 개최한다고 11일 밝혔다.

2027학년도 서울대학교 대입 전형 입시설명회 홍보 포스터. [사진=대전시교육청] 2026.05.11 nn0416@newspim.com

이번 설명회는 학생과 학부모, 교사 등을 대상으로 운영되며 별도 사전 신청 없이 누구나 현장 참여할 수 있다.

설명회에서는 서울대학교 입학사정관이 직접 강사로 참여해 2027학년도 서울대 입학전형 주요 내용과 학생부종합전형 평가 방향 등을 설명한다. 특히 고교학점제와 교육과정 변화, 대입 제도 개편 흐름 등을 반영한 최신 입시 정보를 중심으로 수시 지원 전략과 진학 설계 방향을 안내할 예정이다.

대전진로융합교육원은 최근 공교육 차원의 진학 정보 제공 강화를 위해 대학 연계 프로그램을 확대하고 있다. 지난달 사관학교 연합 설명회와 과학기술특성화대학 설명회에 이어 이번 서울대 설명회 이후에도 교사 대상 2028 대입 전형 설명회와 대학-고교 연계 상담 프로그램 등을 이어갈 계획이다.

정선희 대전진로융합교육원장은 "학생과 학부모들이 변화하는 입시 환경을 정확히 이해하고 진로·진학 설계를 준비하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 신뢰도 높은 맞춤형 진학 프로그램을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com