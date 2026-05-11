김윤덕 장관, 오송서 자율주행 DRT 점검..."규제완화·제도적 지원 강화"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 11일 충북 청주 오송 자율주행 시범운행지구를 찾아 수요 응답형 대중교통(DRT) 실증 현장을 점검하고 제도 지원 방안을 논의했다.

김 장관은 이날 오후 오송역 일원에서 자율주행 기반 'AI 콜버스' 운영 현황을 보고받고 서비스 시연을 참관했다.

11일 김윤덕 국토부 장관이 오송역 일원에서 자율주행 기반 'AI 콜버스' 운영 현황을 보고 받고 있다. [사진=충북도] 2026.05.11 baek3413@newspim.com

이어 오송역에서 바이오폴리스 B2지구까지 약 7km 구간을 레벨3 자율주행 승합차로 이동하며 주행 안전성과 운영 상황을 점검했다.

'AI 콜버스'는 충북도가 도입한 수요 응답형 교통 서비스로 광역권 내 약 80개 정거장에서 호출이 가능하다.

지난해 11월 운행을 시작한 이후 5개월 만에 이용객 4300명을 기록했으며 자율주행 비율도 38.1%에서 55.0%로 높아졌다.

점검단은 이후 오송역에서 정부세종청사 북측까지 약 18km 구간을 운행하는 광역 자율주행 전기버스를 시승하며 지자체 간 연계 가능성도 확인했다.

김 장관은 "자율주행 DRT는 교통 사각지대 해소와 이동권 보장을 위한 핵심 수단"이라며 "충북의 선도적 모델이 안착할 수 있도록 규제 완화와 제도적 지원을 하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com