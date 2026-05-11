생활맥주, KIBA 2관왕…IPA 은상·라거 동상

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8년 연속 프랜차이즈 유공 수상에 이어 맥주 품질까지 수상

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 생활맥주가 '2026 대한민국 국제 맥주 대회(Korea International Beer Award, KIBA)'에서 2개 제품이 수상했다고 11일 밝혔다.

'데일리 뉴잉글랜드 IPA'는 Juicy or Hazy Strong Pale Ale 부문 은상을, '데일리 레드 라거'는 Vienna-Style Lager 부문 동상을 각각 받았다.

데일리 뉴잉글랜드 IPA는 열대 과일을 연상시키는 향과 부드러운 목 넘김을 강조한 제품이다. 강한 쓴맛보다는 부드러운 질감과 풍부한 홉 아로마를 살렸다.

[사진=생활맥주]

데일리 레드 라거는 비엔나 라거 스타일 기반으로 은은한 붉은빛과 맥아의 고소한 풍미가 특징이다. 깔끔한 피니시와 몰트감의 균형을 살린 제품이다.

두 제품은 생활맥주가 전국 매장 운영에서 축적한 소비자 반응과 맥주 기획 경험을 바탕으로 내놓은 '데일리' 시리즈다.

생활맥주는 프랜차이즈 산업 발전 유공 부문에서 8년 연속 수상 이력을 보유하고 있으며, 대통령 표창도 수훈했다.

dconnect@newspim.com