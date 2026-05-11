KB금융, 혁신 스타트업 50개와 'KB스타터스 웰컴데이' 개최

'커넥트, 빌드, 스케일업' 테마 통해 협업 관계 구축

신규 선정 기업과 협업 통해 친환경 행사 운영

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융그룹이 지난 8일 서울 서초구의 KB이노베이션허브센터 강남 HUB에서 AI, 딥테크, 기후테크 등 미래 산업을 이끌 혁신 스타트업 50개사와 함께 2026년 'KB스타터스 웰컴데이'를 개최했다고 11일 밝혔다.

'KB스타터스 웰컴데이'는 KB금융의 스타트업 육성 프로그램인 'KB스타터스'에 신규로 선발된 기업과 KB금융 주요 계열사의 관계자가 모여 협업과 투자 사례를 공유하고 향후 협업 가능성을 논의하는 네트워킹 행사다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 지난 8일 서울 서초구 KB이노베이션허브센터 강남 HUB에서 진행된 2026년 'KB스타터스 웰컴데이(Welcome Day)' 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=KB금융그룹]2026.05.11 dedanhi@newspim.com

이번 행사에서 KB금융은 '커넥트(Connect), 빌드(Build), 스케일업(Scale-up)'이라는 테마를 통해 스타트업과의 긴밀한 연결을 바탕으로 협업 관계를 구축하고 함께 성장하자는 의미를 담았다. 행사에는 50개 스타트업의 대표와 임직원, 그리고 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB인베스트먼트 등의 그룹 내 주요 협업 부서 실무자들이 참석했다.

이번 웰컴데이는 신규 선정 기업과의 협업을 통해 친환경 행사로 운영됐다. '테이블타임즈'라는 친환경 행사 전문 브랜드를 운영하는 (주)만만한녀석들의 모듈형 행사 집기를 활용해 약 40.89그루 나무의 벌목을 방지한 것과 같은 효과와 약 351.62kg CO2의 탄소배출 저감 효과를 거뒀다.

KB금융은 AI 전환과 기술 기반 산업 재편이 가속화되는 환경에서 스타트업과의 협업이 금융의 새로운 성장 동력을 발굴하는 중요한 기반이 될 것으로 판단하고 있다. 특히 청년 창업가와 기술 기반 스타트업이 금융회사, 투자자, 글로벌 파트너와 효과적으로 연결될 수 있도록 자금 지원을 넘어 협업, 투자, 글로벌 진출을 지원하는 체계를 강화하고 있다.

올해는 초기 창업기업과 청년 창업가를 모집 단계부터 적극적으로 발굴했다. 청년의 창업 도전이 산업의 미래 경쟁력으로 이어진다는 인식을 바탕으로, 국내 주요 대학을 순회하는 '찾아가는 KB스타터스 설명회'를 운영하며 총 12개 청년 기업을 신규로 선발했다.

2026년 'KB스타터스'에 선정된 기업들은 ▲KB금융 계열사와의 연계 협업 ▲전문가를 통한 경영 컨설팅 ▲투자 유치 지원 ▲글로벌 AC프로그램 ▲전용 업무 공간(강남, 전북, 싱가포르) 등 맞춤형 프로그램을 제공받게 된다.

KB금융 관계자는 "창업기업의 혁신 기술과 아이디어가 실제 서비스와 산업 현장으로 이어질 수 있도록 KB스타터스와의 협업 생태계를 더욱 확대할 것"이라며 "앞으로도 주요 계열사와의 협업과 투자 연계를 통해 혁신기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com