프레스티지바이오IDC, 토지 재평가로 990억 차익

한국형 ARPA-H·KDDF 국책과제 수행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프레스티지바이오파마의 100% 자회사 프레스티지바이오파마IDC가 보유 토지에 대한 자산재평가를 실시한 결과 약 990억원의 재평가 차익이 발생했다고 11일 밝혔다.

이번 재평가 반영으로 IDC의 전체 자산 규모는 약 2000억원 수준으로 증가했다. 모회사 프레스티지바이오파마의 연결 기준 재무구조에도 긍정적으로 작용할 전망이다.

연구개발 측면에서는 보건복지부가 주관하는 '한국형 ARPA-H' 프로젝트 공동연구 수행기관으로 선정돼 AI를 활용한 구조 기반 인공 단백질 치료제 개발을 추진하고 있다. 국가신약개발사업(KDDF) 과제를 통해서는 삼중음성유방암(TNBC) 치료제 'PBP1710' 연구도 진행 중이다.

프레스티지바이오로직스 로고. [사진=프레스티지바이오로직스]

기술 플랫폼으로는 차세대 피하주사(SC) 제형 플랫폼 'IDC224'와 PAUF 단백질 기반 진단 플랫폼 'IDC221'을 보유하고 있다. IDC224는 투여 후 체내에서 겔(Gel)을 형성해 약물을 서서히 방출하는 지속형 약물 전달 시스템으로, 기술 공개 이후 다수 제약사로부터 제형 변경 관련 문의가 이어지고 있다. IDC221은 췌장암 조기 진단을 넘어 약물 반응성이 높은 환자를 사전 선별하는 정밀의료 영역으로의 확장이 가능하며, 회사는 진단 기술 라이선스 아웃 등 사업화를 추진할 방침이다.

모회사 프레스티지바이오파마는 첫 번째 허셉틴 바이오시밀러 '투즈뉴(Tuznue)'의 글로벌 상업화를 완료했으며, 아바스틴 바이오시밀러 등 후속 파이프라인 상업화도 추진하고 있다.

회사 관계자는 "이번 자산재평가로 그룹 차원의 재무 안정성을 높이고 다양한 자금 조달 전략을 강구할 수 있는 계기가 됐다"며 "플랫폼 기술 및 파이프라인의 라이선스 아웃, 글로벌 임상 등 기업가치 제고로 이어지도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com