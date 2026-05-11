NH투자증권, IRP 입금·이전 고객 이벤트 실시

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배달의민족 상품권 최대 3만원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 오는 8월31일까지 개인형퇴직연금(IRP) 입금 및 계좌 이전 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이벤트 기간 내 IRP 계좌에 100만원 이상 순입금한 고객에게 '배달의민족' 모바일상품권을 순입금액에 따라 차등 지급한다. ▲100만원 이상~1000만원 미만 고객에게는 1만원(추첨 1000명) ▲1000만원 이상~2000만원 미만은 2만원 ▲2000만원 이상은 3만원을 제공한다. 다른 금융사에서 IRP 계좌를 이전한 경우 이전 금액을 2배로 인정해 혜택 산정에 반영한다.

NH투자증권은 연금 자산관리 서비스도 확대했다. 카카오 친구톡 등 디지털 채널을 통해 투자 콘텐츠 제공 및 포트폴리오 제안 서비스를 운영하고, 연금 전문 상담센터인 '연금자산관리센터'를 통해 가입 초기부터 자산관리 서비스를 제공한다. 고액 연금고객을 위한 'VIP연금팀'도 신설했다.

[사진=NH투자증권]

회사는 퇴직연금 사업자 중 자체운용형 퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스와 퇴직연금 전용 ELS를 제공하고 있으며, 적립식 ETF 서비스, 장내채권 실시간 투자 서비스도 운영하고 있다.

이벤트 세부 내용은 NH투자증권 홈페이지와 모바일 앱 'N2'·'나무(NAMUH)'에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com