사천시, 시민안전보험 갱신 가입…생활밀착형 지원 강화

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보장 항목·금액 대폭 확대

시민 생활안전망 지속 강화

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 재난·안전사고 피해 시민 지원을 위해 2026년 시민안전보험을 갱신 가입했다고 11일 밝혔다.

경남 사천시가 각종 재난과 일상생활 속 안전사고로 피해를 입은 시민들의 생활안정을 돕고자 2026년 시민안전보험을 갱신 가입했다. 사진은 사천시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2023.12.28.

이 보험은 사천시 주민등록 시민(등록외국인 포함)을 대상으로 하며 별도 가입이나 보험료 없이 자동 적용된다. 기간은 2026년 5월10일부터 2027년 5월9일까지다. 사고 시 보장 항목 해당 최대 한도 내 보험금 청구가 가능하다.

올해는 전년 대비 보장 항목 확대와 금액 상향으로 시민 체감도를 높였다. 대중교통 이용 중 상해사망·후유장해 보장금액은 1000만원에서 2000만원으로, 사회재난 사망 보장금액도 2000만원으로 확대됐다.

익사사고 사망 보장금액 역시 2000만원으로 인상됐다.

생활밀착형 보장 강화 차원에서 개물림·개부딪힘사고 진단비(8만원) 항목을 신설했다. 반려동물 증가로 인한 사고 지원이 강화됐다.

이 밖에도 자연재해 상해사망, 농기계 사고 상해사망·후유장해, 뺑소니·무보험차 사고, 스쿨존·실버존 사고치료비, 성폭력범죄 피해 보장 등 다양한 항목을 유지한다.

시 관계자는 "예상치 못한 사고로 어려움을 겪는 시민에게 실질적 도움이 되는 제도"라며 "시민 생활안전망 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com