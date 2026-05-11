[KPGA] 최찬, 제네시스 포인트 1위 탈환...송민혁 맹추격, 20대 6명 톱10

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최찬(29)이 제네시스 포인트 1위를 탈환했다. 그 뒤를 송민혁(22)이 맹추격하고 있다.

[파주=뉴스핌] 이웅희 기자=최찬이 26일 파주 서원밸리CC에서 열린 우리금융 챔피언십 우승트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=KPGA] 2026.04.26 iaspire@newspim.com

최찬은 지난 4월 '2026 우리금융챔피언십' 우승으로 제네시스 포인트 최상단에 이름을 올렸다. 이어 '제45회 GS칼텍스 매경오픈' 우승자 송민혁에 1위 자리를 내줬으나 최찬은 'KPGA 파운더스컵'에서 공동 11위의 성적으로 248.67포인트를 획득하며 다시 제네시스 포인트 1위에 올라섰다.

최찬은 "'KPGA 파운더스컵'에서 강한 바람에도 불구하고 샷 감각은 좋았는데 퍼트가 잘 안 들어가서 경기 운영이 어려웠다. 그래도 공동 11위로 잘 마무리하고 다시 제네시스 포인트 1위에 올라 기쁘다"며 "해외투어 진출에 대한 계획이 있는 만큼 제네시스 포인트 1위를 지키고 싶다. 유리한 위치에서 시즌 전반을 보내고 있다. 이 흐름을 계속해서 가져갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 이야기했다.

이어 "2승을 할 수 있으면 정말 좋겠지만 크게 욕심내기보다는 매 대회 만족할 만한 성적을 내고 올 시즌 제네시스 포인트 톱10으로 끝내는 것이 목표"라고 힘줘 말했다.

2026시즌부터 상반기 마지막 대회인 'KPGA 군산CC 오픈' 종료 후 제네시스 포인트 상위 15위 이내 선수 중 상위 2명에게 미국 콘페리투어 대회 출전권이 부여된다.

[성남=뉴스핌] 이웅희 기자=송민혁이 3일 남서울CC에서 열린 GS칼텍스 매경오픈 우승을 차지한 뒤 트로피를 들고 기뻐하고 있다. [사진=대회조직] 2026.05.03 iaspire@newspim.com

최찬을 향한 추격도 거세다. 최찬과 송민혁과의 격차는 169.5포인트다. 송민혁은 첫 우승과 함께 총 1,439.17포인트로 제네시스 포인트 1위에 올라섰으나 'KPGA 파운더스컵'에서 컷탈락하며 포인트를 쌓지 못해 2위에 자리했다.

개막전 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈' 우승자 이상엽(32)은 'KPGA 파운더스컵'에서 공동 6위를 기록하며 현재 1,314.00포인트로 제네시스 포인트 3위에 올라있다. 1위 최찬과의 격차는 294.67포인트로 맹추격 중이다.

20대 '영건'들의 활약도 이어지고 있다. 톱10 2회를 포함해 4개 대회서 모두 컷통과하고 있는 신상훈(28.PXG)이 1,200.67포인트로 제네시스 포인트 4위, 'KPGA 파운더스컵'에서 첫 승을 달성한 오승택(28.COWELL)이 1,195.50포인트로 제네시스 포인트 5위에 자리했다. 정찬민(27.CJ)은 'KPGA 파운더스컵'에서 준우승하며 현재 1,103.00포인트로 6위에 오르며 제네시스 포인트 톱10에 진입했다.

한편 제네시스는 제네시스 포인트 제도 후원, '제네시스 챔피언십' 개최 외 다방면에서 한국프로골프 발전의 최고 조력자 역할을 이어 나가고 있다.

시즌 종료 후 제네시스 포인트 1위로 '제네시스 대상'을 차지한 선수에게는 보너스 상금 2억 원과 함께 제네시스 차량, KPGA 투어 시드 5년과 PGA투어 큐스쿨 최종전 직행 자격, DP월드투어 시드 1년이 주어진다.

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