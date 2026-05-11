경기도교육청, 폴란드 돌노실롱스키에주와 협력관계 본격 가동

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산업 맞춤형 직업교육(K-Food, IT) 분야 교류협력 확대

정책 교류 기반 교원연수·학생 교류 등 실질 협력체계 구축

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 11일 폴란드 돌노실롱스키에주 대표단을 만나 교육 및 직업교육 분야 협력관계를 시작하기로 합의했다고 밝혔다.

돌노실롱스키에주 대표단을 만나 직업교육 분야 협력관계를 본격 시작하기로 합의했다.[사진= 경기도교육청]

이는 올해 1월 돌노실롱스키에주가 경기도교육청에 국제교류 협력을 요청함에 따라 이루어진 것으로 양 기관은 경기미래교육 성과를 공유하고 실질적인 협력 방안을 논의하기 위한 자리였다.

이날 회의에서 양 기관은 ▲경기미래교육 및 직업교육 정책 성과 공유 ▲산업 맞춤형 교육 프로그램 협력 ▲교원 및 학생 교류 네트워크 구축 등 다양한 교육 협력 방안을 중점적으로 논의했다. 이번 협력관계 구축은 일회성의 교류를 넘어서 구체적인 실천 방향을 제시하는 데 큰 의미가 있다.

경기도교육청은 이를 바탕으로 ▲현장 중심의 교원 연수 프로그램 개발 ▲학생 간 공동 국제 연구과제 추진 ▲산업 현장 연계 인턴십 지원 등 실질적인 교류 체계를 단계적으로 확대할 예정이다.

서혜정 정책기획관은 "이번 교류를 통해 폴란드와 전략적 협력관계를 구축할 기반을 만들었다"며 "교원과 학생이 참여하는 교류를 확대하여 경기미래교육이 글로벌 교육의 중심으로 자리매김하도록 더욱 노력할 것"이라고 밝혔다.

양국 간 호혜적 협력 관계를 더욱 강화할 예정이다. [사진= 경기도교육청]

한편 폴란드 대표단은 이번 방문 기간 동안 경기도의 미래형 교육 시설을 견학하고 양국 간 호혜적 협력 관계를 더욱 강화할 예정이다.

beignn@newspim.com