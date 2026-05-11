화순군, 산악사고 대비 국가지점번호판 200곳 전수점검 착수

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봄철 산행 안전 강화

[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 화순군이 봄철 산행객 증가에 대비해 산악지역 구조체계 강화를 위한 국가지점번호판 일제조사에 착수했다.

화순군은 주요 등산로와 수변 지역 등에 설치된 국가지점번호판 200여 개소를 대상으로 전수 점검과 정비를 실시한다고 11일 밝혔다.

국가지점번호판 조사. [사진=화순군] 2026.05.11 ej7648@newspim.com

산악지역 응급 상황 발생 시 신속한 위치 파악과 구조 대응을 위한 조치다.

국가지점번호는 전 국토를 가로·세로 10m 간격으로 구획해 부여한 위치표시 체계다. 도로명주소가 없는 산악지대나 오지에서 사고 발생 시 소방과 경찰이 정확한 위치를 확인하는 데 활용된다.

군은 번호판의 파손과 망실 여부, 가독성, 설치 상태 등을 집중 점검할 계획이다. 통신 불가 지역과 사고 위험이 높은 취약 구간에 설치된 시설물은 중점 관리 대상에 포함한다.

점검 결과 정비가 필요한 시설물은 즉시 보수 또는 교체해 위치 정보의 정확도를 높일 방침이다.

이명환 행복민원과장은 "산악지형에서는 국가지점번호판이 구조 골든타임 확보에 핵심 역할을 한다"며 "군민과 관광객이 안심하고 산을 찾을 수 있도록 안전 관리에 만전을 기하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com