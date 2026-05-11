목포대·농어촌공사 등 5개 기관 AI·보안 협약

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AI·데이터 협력 확대...지역 인재·기술 협력 강화

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 국립목포대학교와 한국농어촌공사 등 5개 기관이 AI와 정보보안 분야 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

국립목포대학교는 한국농어촌공사 본사에서 한국농어촌공사, 광주과학기술원, 조선대학교, 한국에너지공과대학교와 'AI·데이터 및 정보보안 분야 전문지식 공유와 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 11일 밝혔다.

한국농어촌공사와 AI·데이터 정보보안 분야 업무협약식 (협약서 든 사진 왼쪽에서 두 번째 이상찬 국립목포대 대외협력부총장). [사진=목포대] 2026.05.11 ej7648@newspim.com

이번 협약은 공사와 지역 주요 대학 간 네트워크를 구축해 인공지능과 디지털 데이터, 정보보안 분야의 전문 역량을 높이고 지역 인재에게 실무 경험을 제공하기 위해 추진됐다.

협약식에는 이상찬 국립목포대 대외협력부총장, 김인중 한국농어촌공사 사장, 임기철 광주과학기술원 총장, 김춘성 조선대 총장, 박진호 한국에너지공과대 총장 직무대행 등 관계자들이 참석했다.

목포대는 협약에 앞서 지난달 23일 한국농어촌공사와 사전 면담을 갖고 협력 방안을 논의하는 등 다자 협력 모델 구축에 참여해 왔다.

이상찬 부총장은 "공공기관과 대학이 협력해 지역 AI 혁신을 추진하는 출발점"이라며 "공동 연구와 기술 교류로 지역 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.

이번 협약은 체결일로부터 2년간 유효하며 서면 합의로 연장할 수 있다. 참여 기관들은 실무 중심 협력체계를 구축해 세부 과제를 추진할 계획이다.

ej7648@newspim.com