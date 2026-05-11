전남교육청 11일 출근길 청렴캠페인 실시…"갑질 예방 문화 확산"

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룰렛·떡 나눔 운영

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청은 11일 청사 1층 로비에서 출근 시간대 직원 대상 '갑질 예방 및 청렴 조직문화 확산 캠페인'을 열고 상호 존중 문화 정착에 나섰다.

이번 캠페인은 조직문화 개선과 갑질 예방 필요성이 커진 가운데 직원 참여형 프로그램으로 마련됐다. 이날 오전 8시부터 진행된 행사에서 직원들은 청렴 룰렛 이벤트에 참여한 뒤 '청렴 떡'을 받는 방식으로 참여했다.

청렴교육. [사진=전남교육청] 2026.05.11 ej7648@newspim.com

현장에서는 갑질 예방 OX 퀴즈, 존중 표현 한마디, 갑질 예방 다짐 등이 운영됐다. 직원들은 프로그램을 통해 조직 내 바람직한 소통 문화에 대한 공감대를 형성했다.

배포된 흰 가래떡에는 '떡은 달콤, 말은 부드럽게', '오늘도 존중 한입 추가요' 등 문구가 담긴 스티커가 부착됐다. 교육청은 간단한 아침 간식 제공과 체험형 프로그램을 연계해 자발적 참여를 유도했다.

같은 날 오전 10시30분에는 본청 전 직원을 대상으로 직장 내 괴롭힘 및 갑질 예방 교육도 실시했다. 교육에서는 관련 정의와 실제 사례 중심 내용을 다뤄 이해도를 높였다.

전남교육청은 이번 캠페인을 교육지원청과 직속기관으로 확대할 계획이다. 기관별 여건에 맞는 참여형 청렴 프로그램을 지속 추진해 내부 청렴도 제고와 상호 존중 문화 확산을 도모할 방침이다.

전남교육청 관계자는 "갑질 예방은 일상 속 말과 행동에서 시작된다"며 "체감형 청렴 시책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com