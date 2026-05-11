군포시 '2기 시민정보화교육' 개강...소외계층 디지털 격차 해소

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 11일 2026년 2기 시민정보화교육 운영을 밝혔다.
- 4월 27일부터 6월 24일까지 155명 대상으로 11개 강좌를 진행한다.
- 생성형 AI 반을 3개로 확대해 디지털 격차 해소에 힘쓴다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 시민들의 정보화 시대에 대한 적응 능력 향상 및 정보 소외 계층의 디지털 격차 해소를 위해 운영되는 '2026년 2기 시민정보화교육'을 지난 4월 27일부터 오는 6월 24일까지 군포시 정보교육센터에서 운영한다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 이번 교육은 지난 4월 8일부터 12일까지 접수한 결과 군포시민 237명이 신청했으며, 이 가운데 155명이 추첨을 통해 선발됐다.
교육은 총 11개 강좌로 운영되며 ▲컴퓨터 기초▲스마트폰 기초▲속성 한글▲엑셀 기초▲동영상 제작▲스마트폰 중급▲블로그·SNS(신설)▲생성형 AI(월·화·목, 3개 강좌)▲3D 프린팅으로 구성된다.
특히 최근 AI 기술에 대한 전반적인 관심 증가에 따라 '생성형 AI'반이 3개 반으로 확대 운영한다. 교육은 전 과정 무료로 진행되며, 실습 중심으로 진행되어 참여자들이 쉽고 재미있게 배울 수 있어 만족도가 높다.
시 관계자는 "시민정보화교육은 정보화 소외계층의 디지털 소외를 줄이고, 모든 군포시민이 AI와 같은 최신 정보기술의 혜택을 누릴 수 있도록 지원하는 사업"이며, "앞으로도 시민의 관심분야와 기술동향을 파악하여 시민에게 유익한 정보화교육 과정을 발굴·개설할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com