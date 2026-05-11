군포시 '2기 시민정보화교육' 개강...소외계층 디지털 격차 해소

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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 시민들의 정보화 시대에 대한 적응 능력 향상 및 정보 소외 계층의 디지털 격차 해소를 위해 운영되는 '2026년 2기 시민정보화교육'을 지난 4월 27일부터 오는 6월 24일까지 군포시 정보교육센터에서 운영한다고 11일 밝혔다.

시민정보화교육 개강. [사진=군포시]

시에 따르면 이번 교육은 지난 4월 8일부터 12일까지 접수한 결과 군포시민 237명이 신청했으며, 이 가운데 155명이 추첨을 통해 선발됐다.

교육은 총 11개 강좌로 운영되며 ▲컴퓨터 기초▲스마트폰 기초▲속성 한글▲엑셀 기초▲동영상 제작▲스마트폰 중급▲블로그·SNS(신설)▲생성형 AI(월·화·목, 3개 강좌)▲3D 프린팅으로 구성된다.

특히 최근 AI 기술에 대한 전반적인 관심 증가에 따라 '생성형 AI'반이 3개 반으로 확대 운영한다. 교육은 전 과정 무료로 진행되며, 실습 중심으로 진행되어 참여자들이 쉽고 재미있게 배울 수 있어 만족도가 높다.

시 관계자는 "시민정보화교육은 정보화 소외계층의 디지털 소외를 줄이고, 모든 군포시민이 AI와 같은 최신 정보기술의 혜택을 누릴 수 있도록 지원하는 사업"이며, "앞으로도 시민의 관심분야와 기술동향을 파악하여 시민에게 유익한 정보화교육 과정을 발굴·개설할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com