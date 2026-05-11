경기도교육청학생교육원, 교육지원청 학생자치 리더십 캠프' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청학생교육원이 11일부터 학생 리더 900명을 대상으로 리더십 캠프를 운영한다.
- 1박 2일 15기 일정으로 동두천양주교육지원청에서 첫 기수를 시작한다.
- 학생자치 온라인 학습과 셀프리더십 교육 등으로 자치 문화를 활성화한다.
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공동체적 인성을 갖춘 미래지향적 리더로 성장할 수 있도록 도와
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청학생교육원은 경기도 내 지역 청소년 교육의회 등 학생 리더 900명을 대상으로 '2026 교육지원청 학생자치 리더십 캠프'를 11일부터 11월 3일까지 운영한다고 밝혔다.
이번 캠프는 1박 2일 일정으로 총 15기에 걸쳐 진행되며, 동두천양주교육지원청에서 첫 기수가 시작된다. 학생들은 캠프를 통해 공동체적 인성을 갖춘 미래지향적 리더로 성장할 수 있는 기회를 얻고 창의적 사고와 민주적 소통에 기반한 협력적 학생자치 문화를 활성화하는 데 기여할 예정이다.
주요 프로그램은 ▲학생자치 온라인 콘텐츠 사전 학습▲셀프리더십·스피치리더십·정책제안으로 이어지는 단계별 교육▲공동체활동·VR 안전체험 등의 다른 활동으로 구성됐다.
지미숙 원장은 "이번 캠프를 통해 학생들이 스스로 참여하고 함께 성장하는 자치 문화를 배우는 계기가 되길 바란다"며 "학생들이 자율과 책임을 바탕으로 미래 사회의 핵심 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
beignn@newspim.com