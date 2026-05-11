경기도교육청학생교육원, 교육지원청 학생자치 리더십 캠프' 운영

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리더십, 정책 제안, VR 안전체험 등 미래 인재 육성 프로그램 운영

공동체적 인성을 갖춘 미래지향적 리더로 성장할 수 있도록 도와



[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청학생교육원은 경기도 내 지역 청소년 교육의회 등 학생 리더 900명을 대상으로 '2026 교육지원청 학생자치 리더십 캠프'를 11일부터 11월 3일까지 운영한다고 밝혔다.

'2026 교육지원청 학생자치 리더십 캠프'를 11일부터 11월 3일까지 운영한다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

이번 캠프는 1박 2일 일정으로 총 15기에 걸쳐 진행되며, 동두천양주교육지원청에서 첫 기수가 시작된다. 학생들은 캠프를 통해 공동체적 인성을 갖춘 미래지향적 리더로 성장할 수 있는 기회를 얻고 창의적 사고와 민주적 소통에 기반한 협력적 학생자치 문화를 활성화하는 데 기여할 예정이다.

협력적 학생자치 문화를 활성화하는 데 기여할 예정이다. [사진= 경기도교육청]

주요 프로그램은 ▲학생자치 온라인 콘텐츠 사전 학습▲셀프리더십·스피치리더십·정책제안으로 이어지는 단계별 교육▲공동체활동·VR 안전체험 등의 다른 활동으로 구성됐다.

지미숙 원장은 "이번 캠프를 통해 학생들이 스스로 참여하고 함께 성장하는 자치 문화를 배우는 계기가 되길 바란다"고 말했다. [사진= 경기도교육청]

지미숙 원장은 "이번 캠프를 통해 학생들이 스스로 참여하고 함께 성장하는 자치 문화를 배우는 계기가 되길 바란다"며 "학생들이 자율과 책임을 바탕으로 미래 사회의 핵심 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com