코르티스 미니 2집, 초동 231만장…올해 K팝 음반 2위 기록

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 코르티스의 미니 2집이 초동(발매 후 일주일간 판매량) 231만 장을 돌파했다.

11일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 코르티스의 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'은 지난 4일부터 10일까지 총 231만 3291장 팔려 주간 음반 차트 정상에 등극했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 코르티스. 2026.04.20 khwphoto@newspim.com

이는 지난해 9월 선보인 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'의 초동(43만 6367장)에 비해 무려 5배 넘는 규모다.

올해 나온 K팝 앨범 중에는 3월 공개된 방탄소년단 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 초동 417만 장에 이어 2위 기록이다. '그린그린'은 발매 첫날인 4일 하루에만 약 120만 장 판매돼 '밀리언셀러'로 직행했고 나흘 만에 일찌감치 '더블 밀리언셀러' 반열에 올랐다.

타이틀곡 '레드레드(REDRED)'는 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 연일 신기록을 세웠다. 최근 5년 내 데뷔한 K팝 보이그룹 최초로 '데일리 톱 송 글로벌'에 이름을 올렸다. 9일 자 93위로 18일째 순위권을 지켰다. '위클리 톱 송 글로벌'에는 2주 연속 차트인했다.

스포티파이 월간 청취자 수는 한 달 사이 40% 넘게 급증해 10일 기준 1032만 2254명이다. 이는 역대 K팝 보이그룹의 최다 수치 기준으로 보면 방탄소년단, 투모로우바이투게더, 엔하이픈 등과 함께 '톱 5'에 해당한다.

또한 국내 음원 사이트 멜론에서는 9일 자 일간 차트 6위, 10일 오후 11시 '톱 100' 2위 등 자체 최고 순위를 썼다.

코르티스는 이날 오후 9시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 2집 수록곡 '아사이(ACAI)' 뮤직비디오를 공개한다. '레드레드'와 'TNT'에 이은 세 번째 뮤직비디오다.

'아사이'는 멤버들의 최애 음식인 아사이볼을 소재로 한다. 유쾌한 가사 이면에 토핑 없이 베이스만 먹어도 맛있는 아사이볼처럼 근본 있는 사람이 되겠다는 메시지가 담겨있다. 마틴과 성현이 프로듀싱에 참여했고 멤버 전원이 작사와 작곡에 함께 했다.

alice09@newspim.com