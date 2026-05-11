대전TP, 전국 첫 'AI 인권윤리' 명문화…"사람 중심 기술 혁신"

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전테크노파크(대전TP)가 전국 19개 테크노파크 가운데 처음으로 인공지능(AI) 기술과 관련한 인권윤리 원칙을 공식 선언문에 반영하며 디지털 전환 시대의 새로운 공공기관 기준 제시에 나섰다.

대전TP는 11일 어울림플라자 대회의실에서 '인권경영 선언문 개정 선포식'과 경영진 특별 교육을 개최했다고 밝혔다.

인권경영 선언문 개정 선포식. [사진=대전테크노파크] 2026.05.11 gyun507@newspim.com

이번 개정은 지난 2019년 인권경영 선언문 제정 이후 7년 만의 전면 개편이다. 특히 AI와 디지털 기술 확산에 따른 인권 침해 가능성에 대응하기 위해 '디지털 인권' 조항을 새롭게 신설한 점이 핵심이다.

신설된 제6조에는 인공지능(AI) 등 신기술 개발과 활용 과정에서 발생할 수 있는 차별·정보 침해 등 각종 인권 문제를 예방하고, 관련 가이드라인을 준수하겠다는 내용이 담겼다.

대전TP는 또 지역 중소·벤처기업의 인권경영 체계 구축 지원 내용도 선언문에 포함하며 공공기관의 사회적 책임과 지역 상생 기능을 강화했다.

선포식 이후에는 대전시 유경환 인권보호관이 경영진 대상 특별 교육을 진행했다. 교육에서는 디지털 시대 인권 감수성과 공공기관의 실질적인 인권경영 실천 방안 등이 공유됐다.

김우연 대전TP 원장은 "기술 혁신이 빠르게 진행될수록 공공기관의 윤리적 책임은 더욱 중요해진다"며 "과학도시 대전에 걸맞은 인권경영 체계를 구축하고 지역 기업들 역시 건강한 인권경영 문화를 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com