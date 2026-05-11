경기도교육청안전교육관, 지방공무원 대상'체험형 안전교육 상시학습' 실시

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경기도교육청 소속 지방공무원 및 교육공무직원 대상 총 15기 운영

지방공무원 상시학습 6시간 인정 및 심폐소생술·응급처치교육 과정 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청안전교육관은 11일 경기도교육청 소속 지방공무원 및 교육공무직원을 위한 '2026 지방공무원 체험형 안전교육 상시학습'을 운영한다고 밝혔다.

[사진 = 경기도교육청] '2026 지방공무원 체험형 안전교육 상시학습'을 운영한다고 전했다.

이번 교육은 체험 중심의 상시학습으로, 실제 상황에 적용 가능한 과정으로 구성돼 교육행정 현장에서의 안전 대응 역량을 강화하는 데 기여하기 위해 마련됐다.

오는 12월까지 총 15기로 진행되며 기수당 30명씩 총 450명을 대상으로 6시간 과정으로 이뤄진다.

[사진 = 경기도교육청] 오는 12월까지 총 15기로 진행된다.

교육 내용은 ▲사고 예방을 위한 안전문화 조성 교육▲일상안전지역 체험형 안전교육▲심폐소생술 및 응급처치의 이론과 실습 등을 포함한다. 특히 법적 의무 교육인 심폐소생술 교육은 이론과 실습을 포함해 3시간으로 운영돼 응급상황 발생 시 효과적인 대응 능력을 기를 수 있도록 설계됐다.

[사진 = 경기도교육청] 임윤재 경기도교육청안전교육관장은 "안전한 교육환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

임윤재 경기도교육청안전교육관장은 "이번 상시학습은 교육행정 현장에서 안전의 중요성을 인식하고 위기 상황에 침착하게 대응하도록 돕는 데 중점을 두고 있다"며 "앞으로도 체험 중심의 안전교육을 통해 경기교육 구성원의 안전의식을 향상시키고 안전한 교육환경을 조성하겠다"고 전했다.