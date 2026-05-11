보성 벌교파크골프장 임시 개장…체류형 관광 기반 다진다

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전국 대회·어르신 여가 거점...18홀·무료 시범 운영

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 보성군이 어르신을 비롯한 군민의 건강 증진과 여가 활동 기회 확대를 위해 조성한 벌교파크골프장이 임시 개장에 들어가 스포츠·관광 거점 마련에 나섰다.

보성군은 벌교읍 장양리 벌교생태공원 일원에 총사업비 3억 원을 들여 9991㎡ 규모의 벌교파크골프장을 조성하고 지난 9일부터 임시 개장해 운영 중이라고 11일 밝혔다.

지난 9일 임시 개장한 벌교파크골프장에서 파크골프를 즐기는 이용객 모습 [사진=보성군] 2026.05.11 chadol999@newspim.com

시설은 18홀 코스와 휴게시설, 주차장 등을 갖춘 생활체육시설로, 임시 운영 기간에는 군민 등 누구나 무료로 이용할 수 있다. 이용 규모는 1일 30팀(120명)이며 현장 접수 방식으로 운영된다.

군은 임시 개장을 통해 이용 편의성과 운영 효율성을 점검한 뒤 오는 9월 정식 개장을 목표로 이용자 의견을 반영한 보완·정비 작업을 병행할 계획이다.

벌교파크골프장은 설계 단계부터 전국 주요 파크골프장의 장점을 반영해 자연 훼손을 최소화하고 지형을 살린 코스로 구성했으며 향후 각종 대회 유치를 통해 생활체육 활성화와 지역경제 파급 효과를 도모한다는 방침이다.

경기장 인근에는 태백산맥 문학관과 유네스코 세계자연유산 '벌교 갯벌'이 위치해 체육·관광·문화가 결합된 복합 여가 공간으로의 성장이 기대되고 있다.

보성군 관계자는 "벌교파크골프장이 군민의 건강한 여가 공간을 넘어 전국 동호인이 찾는 스포츠 관광 명소로 자리 잡을 수 있도록 운영과 시설 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com