광양경자청, 중국 현지서 외자유치 행보

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허페이·하얼빈 순방...소비재·배터리 겨냥

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 광양만권경제자유구역청이 중국 주요 도시를 방문해 이차전지와 소비재 분야 외자유치 확대에 나선다.

광양만권경제자유구역청은 오는 15일까지 5일간 중국 안후이성 허페이와 헤이룽장성 하얼빈을 방문해 기업 상담, 투자설명회, 업무협약 체결 등 투자유치 활동을 전개한다고 11일 밝혔다.

광양만권경제자유구역청 전경[사진=광양경자청] 2026.05.11 chadol999@newspim.com

허페이에서는 광양만권에 투자해 운영 중인 동보식품을 방문하고, 이차전지 분야 잠재 투자기업과의 맞춤형 상담을 진행한다. 아울러 안후이성과학·기업가협회와 협약을 체결해 협력 기반을 확대할 계획이다.

하얼빈에서는 현지 기업 약 50개사를 대상으로 GFEZ 투자설명회를 열고 투자협약 체결도 추진한다.

방문 첫날 구충곤 청장은 동보식품 리홍웨이 대표와 간담회를 갖고 K-브랜드 활용 식품 투자와 한·일 시장 수출 동향을 청취할 예정이다.

구충곤 청장은 "이번 중국 투자유치활동을 통해 글로벌 이차전지 및 소비재 기업 및 투자유치 관련 기관과 협력관계를 구축하고, 헤이룽장성 기업을 대상으로 한 투자설명회를 통해 가시적인 외자유치 성과를 거두겠다"고 말했다.

광양경자청은 인민일보 온라인 매체 인민망 한국지사와 협력해 광양만권 투자환경을 중국 전역에 홍보할 계획이다.

chadol999@newspim.com