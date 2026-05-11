하정우 "학부모 목소리 북구 미래 자산…인재양성 위해 교육 인프라 개선"

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학부모 의견 청취·정책 방향 논의

AI 이해능력이 미래 경쟁력 부각

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 하정우 더불어민주당 부산북구갑 국회의원 후보는 11일 북구 학부모들과 간담회를 열고 통학 안전·교육 인프라 현안을 청취했다고 밝혔다.

하정우 더불어민주당 부산북구갑 국회의원 후보가 11일 북구 지역 학부모들과 간담회를 갖고, 통학 안전과 교육 인프라 확충 등 북구의 주요 교육 현안에 대해 청취하고 의견을 나누고 있다.[사진=하정우 후보 선거캠프] 2026.05.11

학부모들은 등하굣길 안전과 학교 주변 교통환경 개선을 최우선으로 요구했다. 청소년 문화·여가·체육시설 확충, 학교폭력·디지털 범죄 대책도 전달했다.

어린이 보호구역 안전 강화, 보행환경 정비, 학교 주변 생활 인프라 확대를 시급하다고 강조했다. 지역 학업성취도 향상과 교육격차 해소 대책도 촉구했다.

하정우 후보는 의견을 경청하며 메모했다. 그는 "과거 컴퓨터 활용이 경쟁력이었다면 이제 AI 이해·활용 능력이 아이들 미래를 결정한다"며 "준비된 인재 양성 토대 마련을 최우선으로 삼겠다"고 말했다.

이어 "학부모 목소리는 북구 미래 자산"이라며 "의견을 정책·공약으로 구체화하고 학부모·학생·교육 관계자와 지속 소통해 교육 환경을 개선하겠다"고 약속했다.

ndh4000@newspim.com