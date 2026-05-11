서울올림픽기념 '제28회 전국 사이클대회' 영주서 개막

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하형주 이사장 "대한민국 사이클의 미래를 이끌어온 유망주 발굴의 산실"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 11일부터 15일까지 닷새간 경북 영주시 경륜훈련원에서 '서울올림픽기념 제28회 전국 사이클대회'를 개최한다고 밝혔다.

서울올림픽기념 제28회 전국사이클대회에 참가한 선수들이 전력을 다해 페달을 밟고 있다. [사진=국민체육진흥공단]

본부에 따르면 대회 첫날인 11일 열린 개회식에는 하형주 이사장을 비롯해 대한사이클연맹 김영수 부회장, 엄태현 영주시장 권한대행 등 지역 및 체육계 주요 인사들이 참석해 선수들의 건승을 기원했다.

이번 대회에는 남녀 중·고·대 및 일반부 등 전국에서 내로라하는 120개 팀, 533명의 선수가 참가해 역대급 규모로 치러진다. 선수들은 기록경기 11종목과 순위경기 8종목 등 총 19개 종목에서 그동안 갈고닦은 기량을 겨루며 차세대 사이클 왕좌를 놓고 치열한 레이스를 펼칠 예정이다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단은 대한사이클연맹에 1억 3천만원의 기부금을 전달했다.(왼쪽부터 하형주 체육공단 이사장, 김영수 대한사이클연맹 수석부회장). [사진=국민체육진흥공단]

단순한 경쟁의 장을 넘어 사이클 발전을 위한 따뜻한 나눔의 시간도 마련됐다. 하형주 이사장은 이날 개회식에서 대한사이클연맹에 총 1억 3000만 원의 기부금을 전달했다.

전달된 기부금은 소외계층 사이클 꿈나무 지원을 비롯해 우수 선수들을 위한 첨단 훈련 장비 보급, 학교 사이클팀 창단 지원 등 대한민국 사이클의 풀뿌리를 강화하는 데 전액 사용될 예정이다.

서울올림픽기념 제28회 전국 사이클대회 개막식에서 하형주 이사장이 대회사를 하고 있다. [사진=국민체육진흥공단]

하형주 이사장은 "이번 대회는 대한민국 사이클의 미래를 이끌어온 유망주 발굴의 산실"이라며 "자전거가 국민 누구나 즐기는 생활 스포츠를 넘어 세계적인 경쟁력을 갖춘 종목으로 더욱 발전할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

지난 1999년 첫발을 내디딘 '전국 사이클대회'는 올해로 28회째를 맞이하며 명실상부한 국내 최고의 권위 있는 대회로 성장했다. 특히 이번 대회는 국가대표 선발전을 겸하고 있어 태극마크를 꿈꾸는 차세대 스타들의 등장을 지켜보는 것이 핵심 관전 포인트다.

서울올림픽기념 제28회 전국사이클대회 개막식에서 체육공단 선수단이 대표 선서를 하고 있다. [사진=국민체육진흥공단]

이번 대회는 현장을 방문하는 누구나 무료로 관람할 수 있으며 주요 경기는 유튜브를 통해 실시간으로 중계되어 전국 자전거 팬들에게 생생한 현장의 감동을 전달할 예정이다.

1141world@newspim.com