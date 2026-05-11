전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.11 (월)
KYD 디데이
오피니언 내부칼럼

속보

더보기

[ANDA 칼럼] "실용외교의 시간...한일, 안보 넘어 기술 동맹으로"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한일이 7일 서울 2+2 안보대화로 미래 전략 관계 전환 신호 보냈다.
  • 이재명 정부 실용 외교로 역사 원칙 지키며 에너지·기술 협력 확대한다.
  • 북·중·러 위협 속 LNG 비축·AI 반도체 공동 연구로 안보 시너지 낸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 지난 7일 서울에서 열린 한일 안보정책협의회(2+2 안보대화)는 단순한 외교 이벤트 이상의 의미를 갖는다.

북한 핵·미사일 위협, 미·중 전략 경쟁, 중동발 에너지 불안, 공급망 재편이라는 복합 위기 속에서 한국과 일본이 '과거 중심 관계'에서 '미래 전략 관계'로 전환할 수 있는 가능성의 신호이기 때문이다.

특히 주목할 부분은 이재명 정부가 보여주고 있는 대일 접근법이다. 역사 문제에 대한 원칙은 유지하되, 국익과 현실을 중심에 두고 협력 가능한 분야를 확대해 나가겠다는 이른바 '실용 외교'의 방향성은 국제질서가 급변하는 현재 상황에서 매우 현실적이고 전략적인 선택이라고 평가할 만하다.

한일 관계는 오랫동안 역사 문제와 국내 정치 변수에 따라 급격히 흔들려 왔다. 그러나 지금 동북아시아의 전략 환경은 양국 모두에게 보다 냉정한 판단을 요구하고 있다. 북한과 러시아의 군사 협력 강화, 중국의 해양 진출 확대, 미국의 글로벌 안보 부담 증가 등은 한국과 일본이 서로를 전략적 협력 파트너로 인식할 수밖에 없는 환경을 만들고 있다.

무엇보다 에너지 안보 분야에서 양국 협력은 더 이상 선택이 아니라 생존의 문제에 가깝다. 한국과 일본 모두 에너지 수입 의존도가 절대적으로 높은 국가다. 호르무즈 해협이나 남중국해의 긴장이 장기화될 경우 양국 경제는 직접적인 충격을 받을 수밖에 없다.

액화천연가스(LNG) 공동 비축, 수소 공급망 구축, 차세대 원전 및 재생에너지 기술 협력 등은 이제 단순한 경제 협력이 아니라 국가 안보 차원의 과제가 되고 있다.

기술 분야에서도 한일 협력의 전략적 가치는 더욱 커지고 있다. 세계는 이미 인공지능(AI)과 반도체를 중심으로 한 '기술 패권 경쟁' 시대에 들어섰다. 미국은 동맹 중심의 첨단 공급망 재편을 추진하고 있고, 중국 역시 AI와 첨단 제조업에 국가 역량을 집중하고 있다. 이런 상황에서 한국과 일본이 각자도생만으로 글로벌 경쟁력을 유지하기는 쉽지 않다.

한국은 메모리 반도체와 디지털 플랫폼 경쟁력을 갖고 있고, 일본은 소재·부품·장비와 기초 과학 기술에서 강점을 지닌다. 양국이 경쟁만 반복하기보다 AI 반도체, 양자기술, 배터리, 우주·사이버 분야에서 공동 연구와 투자 협력을 확대한다면 글로벌 공급망 내에서 훨씬 강력한 시너지를 만들 수 있다.

특히 AI 분야는 한일 협력이 가장 시급한 영역 중 하나다. 미국의 빅테크 기업들이 AI 생태계를 사실상 주도하고 있는 상황에서 아시아 국가들이 독자적인 기술 기반과 데이터 협력 체계를 구축하지 못한다면 미래 산업의 주도권은 더욱 멀어질 가능성이 크다.

AI 인재 교류, 공동 데이터 프로젝트, 반도체 연산 인프라 협력 등을 한일 경제 협력의 새로운 축으로 삼을 필요가 있다.

물론 현실적 제약도 적지 않다. 한국 사회 내부에는 여전히 일본과의 안보 협력 확대에 대한 경계심이 존재한다. 일본 역시 과거사 문제에서 충분한 신뢰를 주지 못하고 있다. 따라서 양국 정부는 성급한 정치적 선언보다 실질적 성과를 통해 신뢰를 축적해 나가는 접근이 필요하다.

그러나 분명한 것은 국제질서의 변화 속도가 과거와 비교할 수 없을 만큼 빨라지고 있다는 점이다. 과거의 갈등을 관리하는 수준에 머문다면 한일 모두 글로벌 경쟁에서 뒤처질 가능성이 크다. 이제 양국 관계는 '과거를 어떻게 다룰 것인가'에만 머물 것이 아니라 '미래를 어떻게 함께 만들 것인가'라는 질문으로 나아가야 한다.

이재명 정부의 실용 외교가 의미를 갖는 이유도 바로 여기에 있다. 외교는 감정이 아니라 국익의 영역이다. 지금 한국과 일본에 필요한 것은 상대를 향한 정서적 접근이 아니라, 냉철한 현실 인식 위에서 미래의 전략적 이익을 함께 설계하려는 의지다.

goldendog@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
사진
대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동