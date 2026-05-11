경찰청, 해경·관세청 등에 인터폴 데이터 개방 추진

2028년까지 3단계 확대 방안 마련

올해 경찰청 내부에 DB 개방

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 초국가범죄 대응 강화를 위해 앞으로 경찰 외에 다른 정부기관들도 인터폴(국제형사경찰기구) 데이터에 접근할 수 있게 된다.

경찰청 국제치안협력국은 인터폴 전산망 국가 공동자산화를 내용으로 하는 '국제공조시스템 구축 3개년 계획'을 수립해 시행한다고 11일 밝혔다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

인터폴 전산망은 그동안 경찰청 국제치안협력국이 전담 관리했다. 경찰청은 국가를 넘나드는 범죄를 범정부 차원에서 대응하기 위해 인터폴 전산망 개망 범위를 확대하기로 했다. 1단계로 올해까지 경찰청 내 국제공조 절차를 체계화하고 내부적으로 인터폴 데이터베이스(DB)를 개방한다. 수사, 여성청소년, 교통 등 모든 부서 경찰관들이 인터폴 DB를 직접 조회하고 수사에 활용할 수 있도록 권한을 부여한다. 인터폴 DB에는 도난 차량과 여권, 수배자와 실종자 지문과 DNA, 안면인식 등 생체정보, 불법무기, 예술품 등이 포함된다.

2단계는 2027년까지 해양경찰청, 관세청, 출입국 등 정부 부처 대상 수요조사를 통해 인터폴 DB와 국제공조시스템을 개방한다. 최종 3단계로 2028년 이후에 아세아나폴, 유로폴 등 국제경찰 기구 전산망을 국제공조시스템과 연계해 범정부 공동 활용 운영체계를 완성한다. 사업이 완료되면 수사와 법 집행 관계기관에서 인터폴 DB를 활용해 수배자 조회와 생체정보 대조 등을 실시간 활용할 수 있게 된다.

한편 경찰청은 오는 12일 경찰청 모든 부서 관계자를 초청해 '인터폴 전산망 경찰청 개방 사업설명회'를 개최한다. 경찰청은 오는 6월 중에는 관계기관을 대상으로 확대 설명회를 별도로 개최한다.

krawjp@newspim.com