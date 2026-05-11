경찰청, 해경·관세청 등에 인터폴 데이터 개방 추진

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 11일 인터폴 전산망을 경찰 외 정부기관에도 개방하는 3개년 계획을 수립했다.
- 1단계로 올해 경찰청 내 모든 부서가 인터폴 DB를 직접 조회해 수사에 활용할 수 있도록 권한을 부여한다.
- 2027년부터는 해양경찰청·관세청·출입국 등 정부 부처로 확대하고 2028년 이후 국제경찰기구와 연계한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 경찰청 내부에 DB 개방
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 초국가범죄 대응 강화를 위해 앞으로 경찰 외에 다른 정부기관들도 인터폴(국제형사경찰기구) 데이터에 접근할 수 있게 된다.
경찰청 국제치안협력국은 인터폴 전산망 국가 공동자산화를 내용으로 하는 '국제공조시스템 구축 3개년 계획'을 수립해 시행한다고 11일 밝혔다.
인터폴 전산망은 그동안 경찰청 국제치안협력국이 전담 관리했다. 경찰청은 국가를 넘나드는 범죄를 범정부 차원에서 대응하기 위해 인터폴 전산망 개망 범위를 확대하기로 했다. 1단계로 올해까지 경찰청 내 국제공조 절차를 체계화하고 내부적으로 인터폴 데이터베이스(DB)를 개방한다. 수사, 여성청소년, 교통 등 모든 부서 경찰관들이 인터폴 DB를 직접 조회하고 수사에 활용할 수 있도록 권한을 부여한다. 인터폴 DB에는 도난 차량과 여권, 수배자와 실종자 지문과 DNA, 안면인식 등 생체정보, 불법무기, 예술품 등이 포함된다.
2단계는 2027년까지 해양경찰청, 관세청, 출입국 등 정부 부처 대상 수요조사를 통해 인터폴 DB와 국제공조시스템을 개방한다. 최종 3단계로 2028년 이후에 아세아나폴, 유로폴 등 국제경찰 기구 전산망을 국제공조시스템과 연계해 범정부 공동 활용 운영체계를 완성한다. 사업이 완료되면 수사와 법 집행 관계기관에서 인터폴 DB를 활용해 수배자 조회와 생체정보 대조 등을 실시간 활용할 수 있게 된다.
한편 경찰청은 오는 12일 경찰청 모든 부서 관계자를 초청해 '인터폴 전산망 경찰청 개방 사업설명회'를 개최한다. 경찰청은 오는 6월 중에는 관계기관을 대상으로 확대 설명회를 별도로 개최한다.
krawjp@newspim.com