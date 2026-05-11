아르노 LVMH 회장, 3년 만에 방한…신세계百 이어 롯데백화점도 찾는다

AI 핵심 요약beta
- 베르나르 아르노 LVMH 회장이 11일 한국 방문해 백화점 현장 점검한다.
- 신세계백화점 본점 더 리저브 루이비통 매장을 시작으로 롯데 본점·잠실점 순회한다.
- 3년 만 방한으로 국내 럭셔리 시장 관심과 파트너 협력 재점검한다.
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오후 롯데백화점 본점·잠실점·신세계 강남점 잇따라 찾을 예정
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 베르나르 아르노(Bernard Arnault) 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 3년 만에 한국을 찾아 주요 백화점 현장을 잇따라 점검한다.
11일 업계에 따르면 아르노 회장은 이날 신세계백화점 본점 더 리저브를 시작으로 롯데백화점 본점과 롯데백화점 잠실점 등을 차례로 방문할 예정이다. 신세계 본점 방문 이후 롯데 주요 점포를 연이어 찾는 일정으로, 국내 양대 백화점 채널을 모두 점검하는 셈이다.
이번 방한의 핵심 일정은 신세계 본점 '더 리저브' 내 Louis Vuitton 초대형 매장 '비저너리 저니 서울' 방문이다. 6개 층 규모로 조성된 이 매장은 패션·워치·주얼리뿐 아니라 레스토랑, 카페, 전시 공간까지 결합한 복합 체험형 플래그십으로, 글로벌 최대 수준으로 평가된다. 아르노 회장은 휴점일을 활용해 매장을 둘러보고 운영 현황을 점검한 것으로 알려졌다.
아르노 회장은 이날 낮 12시30분께 신세계백화점 본점에 도착했다. 이번 방한에는 장녀인 핀 아르노 크리스챤 디올 꾸튀르(Delphine Arnault Christian Dior Couture) 회장 겸 최고경영자(CEO)도 동행했다. 현장에는 박주형 신세계백화점 대표이사가 직접 의전에 나섰다. 박 대표의 안내를 받은 아르노 회장은 곧바로 매장 내부로 이동하지 않고 루이비통 매장 외관과 쇼윈도를 먼저 살폈다. 업계에서는 아르노 회장이 매장의 상징성과 연출 완성도를 직접 확인하려 한 것으로 보고 있다.
이어 아르노 회장은 이날 오후 롯데백화점 주요 점포도 방문한다. 아르노 회장의 롯데백화점 본점·잠실점 방문에는 정현석 롯데백화점 대표가 직접 나서 맞이할 예정이다. 양사 간 협력 관계를 고려할 때 매장 운영 현황 점검과 함께 향후 전략에 대한 논의 가능성도 제기된다. 이후 신새계백화점 강남점도 찾을 예정이다.
아르노 회장의 방한은 2023년 이후 약 3년 만이다. 당시에도 국내 주요 유통기업 수장들과 회동하며 한국 시장에 대한 높은 관심을 드러낸 바 있다. 이번 방문 역시 국내 럭셔리 소비 시장의 위상을 재확인하고, 주요 파트너사와의 협력 관계를 재점검하기 위한 행보로 해석된다.
nrd@newspim.com