전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.11 (월)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

아르노 LVMH 회장, 3년 만에 방한…신세계百 이어 롯데백화점도 찾는다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 베르나르 아르노 LVMH 회장이 11일 한국 방문해 백화점 현장 점검한다.
  • 신세계백화점 본점 더 리저브 루이비통 매장을 시작으로 롯데 본점·잠실점 순회한다.
  • 3년 만 방한으로 국내 럭셔리 시장 관심과 파트너 협력 재점검한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

아르노 회장, 11일 신세계백화점 본점 방문...박주형 대표 의전
오후 롯데백화점 본점·잠실점·신세계 강남점 잇따라 찾을 예정

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 베르나르 아르노(Bernard Arnault) 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 3년 만에 한국을 찾아 주요 백화점 현장을 잇따라 점검한다.

11일 업계에 따르면 아르노 회장은 이날 신세계백화점 본점 더 리저브를 시작으로 롯데백화점 본점과 롯데백화점 잠실점 등을 차례로 방문할 예정이다. 신세계 본점 방문 이후 롯데 주요 점포를 연이어 찾는 일정으로, 국내 양대 백화점 채널을 모두 점검하는 셈이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장(사진 가운데)이 11일 오후 서울 중구 소공동 신세계백화점 본점 '더 리저브'를 방문하고 있다. yeawon2@newspim.com

이번 방한의 핵심 일정은 신세계 본점 '더 리저브' 내 Louis Vuitton 초대형 매장 '비저너리 저니 서울' 방문이다. 6개 층 규모로 조성된 이 매장은 패션·워치·주얼리뿐 아니라 레스토랑, 카페, 전시 공간까지 결합한 복합 체험형 플래그십으로, 글로벌 최대 수준으로 평가된다. 아르노 회장은 휴점일을 활용해 매장을 둘러보고 운영 현황을 점검한 것으로 알려졌다. 

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 11일 오후 서울 중구 소공동 신세계백화점 본점 '더 리저브' 외관을 둘러보고 있다. yeawon2@newspim.com

아르노 회장은 이날 낮 12시30분께 신세계백화점 본점에 도착했다. 이번 방한에는 장녀인 핀 아르노 크리스챤 디올 꾸튀르(Delphine Arnault Christian Dior Couture) 회장 겸 최고경영자(CEO)도 동행했다. 현장에는 박주형 신세계백화점 대표이사가 직접 의전에 나섰다. 박 대표의 안내를 받은 아르노 회장은 곧바로 매장 내부로 이동하지 않고 루이비통 매장 외관과 쇼윈도를 먼저 살폈다. 업계에서는 아르노 회장이 매장의 상징성과 연출 완성도를 직접 확인하려 한 것으로 보고 있다. 

이어 아르노 회장은 이날 오후 롯데백화점 주요 점포도 방문한다. 아르노 회장의 롯데백화점 본점·잠실점 방문에는 정현석 롯데백화점 대표가 직접 나서 맞이할 예정이다. 양사 간 협력 관계를 고려할 때 매장 운영 현황 점검과 함께 향후 전략에 대한 논의 가능성도 제기된다. 이후 신새계백화점 강남점도 찾을 예정이다. 

아르노 회장의 방한은 2023년 이후 약 3년 만이다. 당시에도 국내 주요 유통기업 수장들과 회동하며 한국 시장에 대한 높은 관심을 드러낸 바 있다. 이번 방문 역시 국내 럭셔리 소비 시장의 위상을 재확인하고, 주요 파트너사와의 협력 관계를 재점검하기 위한 행보로 해석된다.

nrd@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
사진
대검, 오늘 박상용 검사 징계 논의 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 대검찰청 감찰위원회가 이르면 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 11일 법조계에 따르면 대검은 이르면 이날 감찰위원회를 열어 박 검사에 대한 징계 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효가 오는 16일 자정 만료되는 만큼 이번주 안에 결론이 날 전망이다. 감찰위는 최근 서울고검 인권침해점검 TF로부터 "술자리가 있었다"는 감찰 결론을 보고받은 것으로 알려졌다. TF는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 전해진다. 대검찰청 감찰위원회가 11일 오후 '연어 술 파티 진술 회유 의혹'을 받는 박상용 검사에 대한 징계 여부를 심의한다. 사진은 박 검사. [사진=뉴스핌DB] '연어 술 파티 의혹'은 박 검사가 2023년 5월 17일 수원지검에서 이 전 경기도 평화부지사 등 쌍방울 대북 송금 사건 관계자를 조사하는 과정에서 연어·술을 제공해 진술을 회유했다는 내용이다.  다만 박 전 이사는 지난달 28일 국회 조작기소 국정조사에서 "소주를 산 건 맞지만 차 안에서 내가 개인적으로 먹었다"고 밝혔다. 박 검사와 김성태 전 쌍방울 회장 역시 "술을 마신 사실이 없다"며 의혹을 부인하는 입장이다.  박 검사는 TF 조사 과정에서 의혹을 설명할 기회를 얻지 못했다며, 이날 감찰위의 출석 통보 없이도 직접 출석하겠다고 예고했다.  그는 지난 8일 자신의 페이스북에서 "대검 감찰위 규정에는 위원회에서 대상자를 위원회에 출석시켜 질문할 수 있도록 돼 있다"며 "대검에 출석해 대기하고 있겠다"고 밝혔다. 감찰위는 법조계 내외부 인사 5~9명으로 구성되며 TF의 조사 결과를 토대로 검찰총장에게 심의 결과를 전달하고 필요한 조치를 권고하는 역할을 한다. 강제력은 없으나, 검찰총장은 지금까지 대부분 감찰위 결정을 따라왔다. 구자현 검찰총장 권한대행이 징계를 청구할 경우, 이달 16일 자정 만료되는 박 검사의 시효는 정지된다. 이후 법무부 산하 검사징계위원회는 심의를 거쳐 박 검사에 대한 처분을 결정하게 된다.  yek105@newspim.com 2026-05-11 08:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동