아르노 LVMH 회장, 3년 만에 방한…신세계百 이어 롯데백화점도 찾는다

아르노 회장, 11일 신세계백화점 본점 방문...박주형 대표 의전

오후 롯데백화점 본점·잠실점·신세계 강남점 잇따라 찾을 예정



[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 베르나르 아르노(Bernard Arnault) 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 3년 만에 한국을 찾아 주요 백화점 현장을 잇따라 점검한다.

11일 업계에 따르면 아르노 회장은 이날 신세계백화점 본점 더 리저브를 시작으로 롯데백화점 본점과 롯데백화점 잠실점 등을 차례로 방문할 예정이다. 신세계 본점 방문 이후 롯데 주요 점포를 연이어 찾는 일정으로, 국내 양대 백화점 채널을 모두 점검하는 셈이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장(사진 가운데)이 11일 오후 서울 중구 소공동 신세계백화점 본점 '더 리저브'를 방문하고 있다. yeawon2@newspim.com

이번 방한의 핵심 일정은 신세계 본점 '더 리저브' 내 Louis Vuitton 초대형 매장 '비저너리 저니 서울' 방문이다. 6개 층 규모로 조성된 이 매장은 패션·워치·주얼리뿐 아니라 레스토랑, 카페, 전시 공간까지 결합한 복합 체험형 플래그십으로, 글로벌 최대 수준으로 평가된다. 아르노 회장은 휴점일을 활용해 매장을 둘러보고 운영 현황을 점검한 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 11일 오후 서울 중구 소공동 신세계백화점 본점 '더 리저브' 외관을 둘러보고 있다. yeawon2@newspim.com

아르노 회장은 이날 낮 12시30분께 신세계백화점 본점에 도착했다. 이번 방한에는 장녀인 핀 아르노 크리스챤 디올 꾸튀르(Delphine Arnault Christian Dior Couture) 회장 겸 최고경영자(CEO)도 동행했다. 현장에는 박주형 신세계백화점 대표이사가 직접 의전에 나섰다. 박 대표의 안내를 받은 아르노 회장은 곧바로 매장 내부로 이동하지 않고 루이비통 매장 외관과 쇼윈도를 먼저 살폈다. 업계에서는 아르노 회장이 매장의 상징성과 연출 완성도를 직접 확인하려 한 것으로 보고 있다.

이어 아르노 회장은 이날 오후 롯데백화점 주요 점포도 방문한다. 아르노 회장의 롯데백화점 본점·잠실점 방문에는 정현석 롯데백화점 대표가 직접 나서 맞이할 예정이다. 양사 간 협력 관계를 고려할 때 매장 운영 현황 점검과 함께 향후 전략에 대한 논의 가능성도 제기된다. 이후 신새계백화점 강남점도 찾을 예정이다.

아르노 회장의 방한은 2023년 이후 약 3년 만이다. 당시에도 국내 주요 유통기업 수장들과 회동하며 한국 시장에 대한 높은 관심을 드러낸 바 있다. 이번 방문 역시 국내 럭셔리 소비 시장의 위상을 재확인하고, 주요 파트너사와의 협력 관계를 재점검하기 위한 행보로 해석된다.

nrd@newspim.com