예보, 예별손보 매각 재입찰…다음달 30일까지

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 예금보험공사가 MG손해보험의 가교보험사인 예별손해보험에 대한 공개매각 재추진에 나선다. 앞선 본입찰이 한국투자금융지주의 단독 응찰로 유찰된 가운데 일부 잠재 투자자들의 참여 의향이 확인되면서 재공고 절차에 돌입했다.

예금보험공사는 예별손해보험 공개매각을 위한 재공고 입찰을 추진한다고 11일 밝혔다.

[사진=뉴스핌DB] = 예금보험공사는 예별손해보험 공개매각을 위한 재공고 입찰을 추진한다고 11일 밝혔다.

앞서 예보는 지난달 16일 본입찰을 진행했지만 한국투자금융지주의 단독 응찰로 유효 경쟁이 성립되지 않아 유찰된 바 있다.

예보는 유찰 이후 잠재 매수자들과 인수 의사를 협의해 왔으며 일부 투자자들의 입찰 참여 의향이 확인됨에 따라 재공고 입찰 추진을 결정했다고 설명했다.

재공고 입찰은 이날부터 다음달 30일까지 진행된다. 인수 의향이 있는 잠재 매수자는 약 7주간 실사를 거쳐 최종 인수제안서를 제출할 수 있다.

예보는 입찰 결과 유효 경쟁이 성립할 경우 오는 7월 중순까지 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 다만 경쟁 입찰이 다시 성립하지 않을 경우에는 수의계약 방식도 검토할 방침이다.

예보 관계자는 "공개매각 진행 여부와 관계없이 예별손보의 모든 보험계약은 조건 변경 없이 유지·보호될 예정"이라며 "보험계약자에게 어떠한 불이익도 발생하지 않도록 할 것"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com