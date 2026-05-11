금호타이어, 현대 N 페스티벌 1라운드 2연승

AI 핵심 요약beta
- 금호 SL모터스포츠팀이 9일과 10일 현대 N 페스티벌 eN1 클래스 1라운드에서 우승했다.
- 이창욱 선수가 레이스 1, 이정우 선수가 레이스 2에서 1위를 차지했다.
- 금호타이어 이노뷔 타이어 장착으로 두 선수의 기량이 우승 요인으로 평가됐다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 금호타이어가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀이 현대 N 페스티벌 그란 투리스모 eN1 클래스 1라운드에서 2개 레이스를 모두 우승했다.
9일과 10일 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 1라운드에서 금호 SLM팀의 이창욱 선수는 레이스 1에서 우승했고, 이정우 선수는 레이스 2에서 1위를 차지했다.
그란 투리스모 eN1 클래스는 현대 N 페스티벌의 전기차 부문으로, 국내 최초 전기차 레이스다. 금호 SLM팀은 금호타이어의 전기차 전용 레이싱 타이어 이노뷔(EnnoV)를 장착하고 있다. 지난해 이 클래스에서 드라이버, 팀, 타이어 제조사 통합 챔피언 타이틀을 획득한 바 있다.
금호타이어 연구개발본부장 김영진 전무는 "두 선수의 기량과 이노뷔의 접지력, 내구성이 우승의 원동력이 됐다"고 말했다.
현대 N 페스티벌은 6월 영암 코리아 인터내셔널 서킷에서 2라운드, 7월 인제 스피디움에서 3라운드, 10월 용인 스피드웨이에서 4·5라운드 및 최종 라운드를 진행할 예정이다.
chanw@newspim.com