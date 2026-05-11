폴리텍대학, 사학연금과 퇴직 교직원 재취업 지원 협력 '맞손'

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국폴리텍대학과 사립학교교직원연금공단은 11일 인천 부평구 한국폴리텍대학 학교법인에서 퇴직 교직원 직업교육 강화 및 일자리 창출을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 양 기관의 강점인 중장년 기술교육과 퇴직 설계 역량을 결합해 실효성 있는 재취업 교육과정을 공동 개발하고 운영하기 위해 마련됐다.

주요 협력 분야는 ▲재취업 기술교육과정 개발 및 공동 운영 ▲재취업 설명회·상담 공동 운영 ▲공단 임직원 대상 기술체험 운영 ▲교육과정 모집·홍보 협력 ▲전문강사 인력풀 상호 제공 등이다.

사진설명: 이철수 한국폴리텍대학 이사장(왼쪽)과 송하중 사립학교교직원연금공단 이사장(오른쪽)이 11일 퇴직 교직원의 맞춤형 재취업 지원을 위한 업무협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. [사진=한국폴리텍대학]

폴리텍대학은 앞서 공무원연금공단, 국민연금공단과의 협약을 통해 퇴직(예정)자 대상 재취업 기술교육을 운영하며 유사 모델의 실효성을 입증했다. 이번 사학연금과의 협약을 통해 양 기관은 맞춤형 교육과정 운영 방안 등을 공동으로 마련하고, 본격적인 협력에 나설 계획이다.

이철수 폴리텍대학 이사장은 "공무원연금공단, 국민연금공단에 이어 사학연금과의 협약으로 중장년 재취업 지원의 범위가 한층 넓어졌다"며 "더 많은 중장년이 기술을 통해 안정적인 일자리를 찾을 수 있도록 맞춤형 직업교육을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com