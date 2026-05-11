과천시 '정보화 교육' 운영...디지털 역량 강화

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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 디지털 역량 강화와 업무 활용 능력 향상을 위해 5월부터 6월까지 직원 대상 '2026년 정보화 교육'을 운영한다고 11일 밝혔다.

2026년 과천시 직원 대상 정보화교육 모습. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 교육은 생성형 AI, 영상 제작, 엑셀 실무 등 최신 디지털 기술을 직원들이 업무에 직접 활용할 수 있도록 구성된 것이 특징으로 총 7개 과정이 순차적으로 진행된다.

교육 과정은 ▲제미나이 실전 활용▲영상 편집 기초와 AI 활용▲생성형 AI 및 에이전트 AI 이해와 활용▲엑셀 핵심 실무 등으로 구성됐다. 특히 최근 활용도가 높아지고 있는 인공지능을 중심으로 실제 업무에 바로 적용할 수 있는 실습 위주의 교육이 이루어질 예정이다.

과천시는 이번 교육을 통해 직원들이 디지털 환경 변화에 능동적으로 대응하고 업무와의 연계를 통해 일하는 방식의 변화를 꾀할 수 있을 것으로 기대한다.

시 관계자는 "AI 등 디지털 기술이 빠르게 확산하는 만큼 앞으로도 업무에 도움이 되는 맞춤형 정보화 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com