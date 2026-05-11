수도권 하늘길이 연린다...고양특례시, K-UAM 산업 전진기지 구축 본격 추진

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수도권 유일 UAM 실증센터 착공

미래 항공모빌리티 산업 경쟁력 확보

[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 킨텍스 일대에 한국형 도심 항공 교통 실증 센터를 조성하며 수도권 도심항공교통(UAM) 상용화 준비에 들어갔다고 11일 밝혔다.

UAM 실증 센터 운영 상상도.[사진=고양시]

시는 국토교통부와 협력해 실증 센터에 UAM의 핵심 시설인 버티포트(Vertiport, 수직 이착륙장)를 중심으로 여객 터미널 및 정비 시설 등을 조성할 예정이다.

실증 센터는 실제 운항 환경과 유사한 조건을 구현해 도심 항공 교통 기체가 실제 도심 환경에서 안전하게 운항할 수 있는지 검증하는 기반 시설로 조성된다.

시는 올해 안에 이착륙장을 구축해 도심 운항 안정성 검증 등 실증 비행을 시작하고 내년까지 여객 터미널과 정비 시설 등을 구축해 종합 버티포트를 완성할 계획이다.

고양시 UAM 실증 인프라 조감도.[사진=고양시]

특히 이번 실증 센터는 단순한 이착륙장 조성을 넘어 초기 상용화를 염두에 둔 설계로 향후 민간 서비스 전환까지 고려한 선제적 인프라로 자리 잡을 것으로 기대된다.

UAM 사업의 핵심은 단순한 인프라 구축을 넘어 실제 도심 운항 가능성을 검증하는 실증에 있다. 인근 김포공항과 군 공역 등 기존 항공 교통 환경 속에서 안전하게 비행하고 전파 간섭 등 기술적 변수를 극복해 안정적으로 작동하는지 확인하는 과정이 필수적이다.

이에 국토교통부는 'K-UAM 그랜드 챌린지 사업'을 통해 실제 도심 환경에서의 운영 가능성을 검증하고 있다. 인구 밀도가 낮은 전남 고흥 개활지에서 1단계 실증으로 UAM 기본 성능 검증을 마치고 현재는 수도권 도심 중심의 2단계 실증을 통해 복합적인 환경에서 시스템 안정성을 점검 중이다.

지난해 10월부터 진행된 아라뱃길과 청라∼계양 구간 2-1단계 실증에 이어 현재 킨텍스를 포함한 한강권 노선을 중심으로 2-2단계 실증이 진행 중이다.

고양시는 킨텍스∼김포공항∼수색비행장∼대덕비행장을 연결하는 노선 실증을 통해 수도권 UAM 네트워크의 핵심 축을 담당하게 됐다.

이번 실증에서는 2027년까지 기체 안전성과 UATM(도심 항공 교통 관리 체계), 버티포트 운영 등 전 주기 검증을 완료하고, 2028년 시범 운용 구역 지정과 사업성 검토를 거쳐 2030년 본격 상용화에 나서는 것을 목표로 한다.

김봉민 미래산업과장은 "고양시의 전담 조직인 미래 항공팀을 중심으로 국토교통부 등 유관 기관과 협력해 기업 유치와 규제 개선 등 UAM 산업 생태계 조성에 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com