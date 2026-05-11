유의동 국힘 평택시을 재선거 후보, 권역별 특화 '골든트라이앵글' 비전 발표

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시을 국회의원 재선거에 출마하는 유의동 후보가 11일 평택시청 브리핑실에서 비전발표회를 개최했다.

유 후보는 이날 "평택을 고덕·팽성·서부 5개 읍면으로 나눈 '골든트라이앵글' 전략을 통해 권역별 특화 발전을 추진하겠다"고 밝혔다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =유의동 후보(국힘‧평택시을 재선거)가 권역별 특화 '골든트라이앵글' 비전을 발표하고 있다. 2026.05.11 krg0404@newspim.com

이어 유 후보는 "평택은 대한민국 경제와 안보를 떠받치는 핵심 도시로 성장 중"이라며 "하지만 시민 삶의 속도가 따라가지 못하고 있다"고 지적했다.

유 후보는 "이제는 성장의 완성을 이뤄야 할 때"라며 "같은 평택이라도 권역마다 필요한 처방이 다른 만큼 각 지역 강점을 키워 도시 전체 경쟁력을 높이겠다"고 강조했다.

그러면서 유 후보는 "고덕국제신도시는 교통·교육·돌봄 인프라를 강화해 '이름값 하는 국제신도시'로 완성하겠다"고 말했다.

이를 위해 유 후보는 "KTX 경기남부역사 건립, 신분당선 서정리역 연장 및 GTX-C 정차, 공항 직행버스 신설 등 광역교통망 확충과 달빛어린이병원 확대, 돌봄센터 증설, 안심스쿨버스 도입, 특목고·국제학교 유치하겠다"고 약속했다.

이어 팽성 지역은 "안보를 위해 희생해온 곳"이라며 "규제 완화와 산업·문화 복합 개발로 '기회의 땅'으로 전환시켔다"고 전했다.

유 후보는 이를 위해 첨단산업·미래모빌리티 산업단지 유치, 추팔산단 문화선도산단 조성, 고덕 연결 교통망 확충, 고도제한 완화, 농업진흥구역 조정 등을 통해 산업과 인구 유입을 유도계획 등을 설명했다.

아울러 서부 5개 읍·면에 대해서는 "평택 다음 성장을 여는 엔진"으로 삼아 교통·물류·관광 중심지로 육성하기 위해 신안산선 연장 및 안중역 역세권 개발, 서해선-KTX 직결, 버스 노선 증차, 평택호 관광단지 조기 완공, 체육·생활 인프라 확충을 추진하겠다"고 밝혔다.

유 후보는 "이 모든 것은 평택을 잘 아는 사람이어야 할 수 있고 발전시킬 수 있다"며 "고덕은 고덕답게, 팽성은 팽성답게, 서부는 서부답게 키워 시민 삶으로 이어지게 하겠다"고 강조했다.

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