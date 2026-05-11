동명대, 세계 혁신대학 평가 130위 기록…38계단 상승

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이상천 총장 교육혁신 성과 주효

학생 지원 2위, 창업교육 높은 점수

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 동명대학교는 세계 혁신대학 평가(WURI)에서 세계 130위를 기록하며 38계단 상승했다고 11일 밝혔다.

동명대학교가 세계 혁신대학 평가인 WURI(World University Rankings for Innovation)에서 세계 130위를 기록하며 지난해보다 38계단 상승하는 성과를 거뒀다. 사진은 동명대학교 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.02.27

총장 이상천 주도로 추진한 학생 중심 교육혁신과 AI 기반 대학 전환이 주효했다. 지난해 3개 분야 Top100 진입에 이어 올해는 11개 분야에서 세계 Top100에 이름을 올렸다.

WURI는 교육·연구·사회공헌 활동의 실질적 혁신 기여도를 평가하는 랭킹이다. 한자대학동맹(HLU), 국제경쟁력연구원(INCPS), 유엔훈련연구기구(UNITAR), 프랭클린대 테일러연구소가 공동 주관한다.

올해 평가는 전 세계 1921개 대학의 1만3211건 혁신 사례를 대상으로 이뤄졌다. 동명대는 산학협력·창업교육, 디지털 교육환경 구축 등에서 높은 점수를 받았다.

분야별 성과는 두드러졌다. '학생지원 및 참여' 세계 2위, '대학 브랜드 및 평판' 15위, '대학기반 창업 프로젝트' 21위다. '인프라 및 기술역량' 54위, '전략 및 경영의 디지털·AI 전환' 61위, 'AI 기반 교수학습 전환' 66위도 기록했다.

'윤리 및 청렴성', '조직문화 및 가치', '비용 효율적 관리' 분야에서 순위권을 차지하며 운영 투명성과 지속가능 경영 역량도 인정받았다.

이상천 총장은 "학생 중심 교육혁신과 AI 기반 대학 혁신, 산학협력 성과가 국제적으로 인정받았다"며 "글로벌 혁신대학으로서 지속 가능한 미래교육 모델을 선도하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com