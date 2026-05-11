경남도, 물가안정 총력 대응…유가 상승 부담 완화

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주유소 지원금·환급률 인상 추진

체감물가 경감·생활밀착형 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 국제유가 상승에 따른 물가 부담 완화에 총력 대응에 나섰다. 도민 체감물가 안정을 위한 생활밀착형 대책을 강화하는 데 방점을 찍었다.

11일 동남지방데이터청 '2026년 4월 소비자물가동향'에 따르면 도내 소비자물가지수가 전년 동월 대비 3.0% 상승했다. 이는 전국 평균 상승률(2.6%)을 상회하는 수준으로, 석유류 가격 급등이 주요 요인으로 분석된다.

경남도가 국제유가 상승과 중동지역 정세 불안 등 대외 불확실성에 대응하기 위해 분야별 물가안정 대책을 강화하고 있다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

실제 석유류 가격은 전년 동월 대비 22.7% 상승해 전월(10.2%)보다 상승폭이 크게 확대됐다. 이에 따라 교통 분야 물가도 10.9% 오르며 도민 체감 부담을 키웠다.

반면 농산물은 기상 여건 개선과 출하량 증가 영향으로 3.6% 하락했다. 양파·배추·무 등 주요 채소류 가격이 안정세를 보이며 장바구니 부담 완화에 일부 기여했다.

도는 이에 따라 유가 상승과 중동 정세 불안 등 대외 변수에 대응하기 위해 물가안정 정책을 다각도로 추진하고 있다.

우선 '경남도민생활지원금'을 도내 주유소에서 사용할 수 있도록 해 유류비 부담을 직접적으로 낮추고 있다. 해당 지원금은 지난 4월 30일부터 신청을 받아 7월 31일까지 사용 가능하다.

대중교통 이용 활성화를 위한 지원도 확대했다. 4월부터 9월까지 시차 출퇴근 시간대 '경남패스' 환급률을 최대 30%포인트 상향해 일반 이용자의 경우 20%에서 50%까지 환급 혜택을 받을 수 있다.

'모두의 카드' 정액제 기준금액을 완화해 초과 사용분 100% 환급 혜택을 확대했다. 기존 K-패스를 그대로 사용할 수 있어 이용 편의성도 높였다.

에너지 절감 정책도 병행 추진 중이다. 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 5부제를 시행하고 있으며, 도민의 자발적 차량 5부제 참여를 유도하고 있다.

공공요금 안정 관리에도 나섰다. 시군에 상·하수도 요금 등 지방 공공요금 인상 자제를 요청하는 등 공공부문 물가 관리도 강화할 방침이다.

올해 착한가격업소 894개소를 지정·운영해 외식·이·미용·숙박 등 생활 밀착 업종의 가격 안정도 유도한다.

김인수 경남도 경제통상국장은 "농산물 가격은 안정세지만 국제유가 상승으로 도민 체감물가 부담은 여전히 크다"며 "생활밀착형 지원과 공공요금 안정 관리를 통해 물가 안정에 총력을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com