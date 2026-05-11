안산시, 중동 정세 불안 장기화 대응 중소기업 보험 지원 확대

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"기업들의 수출과 거래 위험 대응에 실질적인 도움이 되길 바라"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 중동지역 정세 불안 장기화로 어려움을 겪는 관내 중소기업의 경영 안정을 돕기 위해 '중소기업 수출보험료' 및 '매출채권보험료' 지원사업 예산을 증액하고 지원 규모를 확대한다고 11일 밝혔다.

안산시청 전경. [사진=안산시]

시는 글로벌 경기 불확실성과 거래 위험 증가로 기업의 자금 부담이 커지고 수출대금과 거래대금 미회수 우려가 높아짐에 따라 2026년도 제1회 추가경정예산을 통해 관련 사업 예산을 확대 편성했다.

먼저 '중소기업 수출보험료 지원사업' 예산은 기존 2000만 원에서 4000만 원으로 늘렸다. 이에 따라 지원 규모도 기존 63개사에서 126개사 수준으로 확대된다.

지원 대상은 전년도 또는 최근 1년간 수출실적이 3천만 달러 이하인 관내 중소기업이다. 업체당 최대 100만 원 한도로 무역보험료와 수출신용보증 수수료를 지원한다.

수출보험은 해외 바이어의 대금 미지급 등 수출 과정에서 발생할 수 있는 위험을 보장하는 제도다. 수출대금 미회수 위험을 줄여 안정적인 해외시장 개척과 수출 확대에 도움이 될 것으로 기대된다.

'중소기업 매출채권보험료 지원사업' 예산도 기존 3000만 원에서 4000만 원으로 확대했다. 이에 따라 예상 지원 규모는 기존 25건에서 34건 수준으로 늘어날 전망이다.

매출채권보험은 기업이 외상거래 후 거래처의 부도나 폐업 등으로 대금을 회수하지 못할 경우 손실 일부를 보상하는 공적 보험 제도다. 안산시는 보험료의 20%를 기업당 최대 200만 원 한도로 지원한다.

시는 이번 사업 확대가 환율 변동성과 경기 불확실성 속에서 거래대금 미회수로 인한 연쇄도산 위험을 줄이고, 기업의 안정적인 경영활동과 고용 유지에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

김운학 산업지원본부장은 "중동 사태 장기화와 글로벌 경기 불확실성으로 지역 중소기업들이 많은 어려움을 겪고 있다"며 "이번 예산 확대가 기업들의 수출과 거래 위험 대응에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com