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문체부, 개정법 시행 첫날 '뉴토끼' 등 불법 저작권 사이트 34곳 긴급차단

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  • 문화체육관광부가 11일 개정 저작권법 긴급차단 제도 시행 첫날 저작권침해 사이트 34곳에 명령을 통지했다.
  • 뉴토끼 등 요건 충족 사이트를 대상으로 인터넷서비스 제공자가 즉시 접속 차단한다.
  • 최휘영 장관이 저작권보호원을 방문해 강력 대응 의지를 밝히고 모니터링을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최휘영 장관 "끝나지 않을 싸움, 신속 차단 조치"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 11일 개정 '저작권'상 긴급차단 제도 시행 첫날을 맞아 저작권침해 사이트 34곳에 대한 최초의 긴급차단 명령을 인터넷서비스 제공자에게 통지했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 저작권 침해 사이트에 대한 긴급차단 및 접속차단 제도 시행 첫날인 11일 서울 마포구 저작권보호원을 방문해 관계자들과 함께 의견을 나누고 있다. [사진= 문체부] 2026.05.11 fineview@newspim.com

이번에 선정된 34개 사이트는 불법의 명확성, 손해 예방의 긴급성, 다른 수단의 부존재 등 저작권법에 명시된 긴급차단 요건을 충족한 곳들이다. 자진 폐쇄와 운영 재개를 반복하며 단속을 피해온 웹툰 불법 공유 사이트 '뉴토끼'도 명단에 올랐다. 통지를 받은 인터넷서비스 제공자들은 통지 즉시 해당 사이트 접속을 차단해야 한다.

그동안 문체부는 불법사이트에 대한 직접적인 차단 권한이 없어 방송통신심의위원회의 심의·의결을 통한 접속차단 조치에 의존해 왔다. 개정 저작권법 시행으로 문체부가 독자적으로 긴급차단 명령을 내릴 수 있는 법적 근거가 마련된 것이다.

최휘영 장관은 이날 한국저작권보호원을 직접 방문해 담당 직원들을 격려하며 강력 대응 의지를 다졌다. 최 장관은 "정부의 강경한 태도와 새로운 대응체계에도 불구하고, 불법사이트 운영자들이 불법적으로 얻어온 수익을 쉽게 포기하지 않을 것임을 인식하고 있다"면서 "끝나지 않을 싸움이 될지라도 신속한 차단 조치로 불법사이트의 수명을 최대한으로 단축시키겠다"고 밝혔다.

문체부 측은  "앞으로 대체 사이트 재생성 등 불법사이트의 동향을 지속 모니터링하며 긴급차단 대상을 확대하고 차단 속도를 높여나가겠다"고 설명했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 저작권 침해 사이트에 대한 긴급차단 및 접속차단 제도 시행 첫날인 11일 서울 마포구 저작권보호원을 방문해 불법사이트에 강력히 대응하겠다는 각오를 다지며 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진= 문체부] 2026.05.11 fineview@newspim.com

fineview@newspim.com

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李대통령 지지율 59.7% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다. 이 대통령의 지지율은 3주 만에 하락세를 멈추고 0.2%포인트(p) 상승했다. 이재명 대통령이 지난달 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 5월 1주차 주간동향(에너지경제 의뢰, 4~8일 조사, 무선 100% 자동응답 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 살펴보면, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주 대비 0.2%p 상승한 59.7%, 부정평가는 0.7%p 오른 35.7%로 집계됐다. '잘 모름'은 4.6%였다. 이 대통령의 지지율은 4월 3주차 65.5%까지 오른 뒤 내림세를 보이며 지난주 59.5%까지 떨어졌다. 3주 만에 긍정평가가 상승세로 전환했지만 부정평가 역시 오르는 흐름을 보였다.  리얼미터는 "코스피 7500선 돌파와 경상수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했지만 조작기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다"고 분석했다. 권역별로 보면 광주·전라(83.0%)에서 가장 높았고 인천·경기(64.6%)와 대전·세종·충청(61.4%) 등 대다수 지역에서 긍정평가가 우세했고 대구·경북(44.1%)과 부산·울산·경남(52.4%)에서는 전국 평균보다 낮았다. 정당 지지도 조사(7~8일, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p)에서는 더불어민주당이 48.7%, 국민의힘이 30.9%를 기록했다. 민주당은 전주 대비 0.1%p 상승했고, 국민의힘은 0.7%p 하락했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 순이었다. 무당층은 8.5%로 나타났다.  the13ook@newspim.com 2026-05-11 08:22
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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