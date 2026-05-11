[MLS] 풀타임 뛴 손흥민, 골 침묵...LAFC, 휴스턴에 1-4 대패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민이 풀타임을 뛰었지만 소속팀 LAFC의 대패를 막지 못했다. LAFC는 11일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 2026 MLS 12라운드 휴스턴 다이너모와의 홈 경기에서 1-4로 완패했다.

LAFC는 지난 7일 북중미 챔피언스컵 톨루카전 0-4 패배에 이어 2경기 연속 4실점 대패를 기록하며 수비 라인이 완전히 붕괴됐다. 최근 공식전 2연패에 3경기 연속 무승(1무 2패)의 부진에 빠진 LAFC(승점 21)는 정규리그 기준으로도 2경기 연속 무승(1무 1패)에 그치며 서부 콘퍼런스 3위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 11일(한국시간) 열린 2026 MLS 12라운드 휴스턴 다이너모와의 홈 경기에 선발 출전한 LAFC 선수들. [사진=LAFC] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

이날 손흥민은 '핵심 골잡이' 드니 부앙가가 경고 누적으로 출전하지 못한 상황에서 4-2-3-1 전술의 원톱 스트라이커 뒤를 받치는 2선 공격수로 선발 출전했다.

경기 초반부터 가벼운 몸놀림을 보였다. 전반 4분 날카로운 프리킥으로 상대 수비의 자책골을 유도할 뻔했으나 공은 크로스바를 맞고 나왔다. 전반 24분 특유의 오른발 감아차기 슈팅은 수비벽에 걸리며 아쉬움을 삼켰다.

LAFC는 전반 25분 휴스턴의 잭 맥글린에게 선제 중거리포를 허용했고 전반 34분 기예르메 아구스토에게 프리킥 추가골까지 내주며 0-2로 끌려갔다. 벼랑 끝에서 손흥민의 발끝이 빛났다. 중원에서 볼을 이어받아 페널티지역 왼쪽으로 파고든 제이콥 샤플버그에게 침투 패스를 내줬고, 샤플버그의 크로스를 받은 네이선 오르다스가 골대 정면에서 왼발로 득점에 성공했다. MLS는 애초 손흥민과 샤플버그의 패스를 모두 도움으로 기록했지만, 오르다스의 슈팅 직전 볼을 흘린 스테픈 유스타키오를 도움으로 인정하면서 손흥민의 도움은 취소됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민. [사진=로이터] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

LAFC는 후반전 수비 집중력이 다시 무너졌다. 후반 6분 마테우스 보구츠에게 세 번째 골을 내준 뒤 4분 만에 맥글린에게 멀티골을 허용하며 완전히 흐름이 끊겼다. 휴스턴의 빠른 역습에 속수무책으로 당한 LAFC는 이후 타일러 보이드를 투입해 반격을 노렸으나 경기를 뒤집기에는 역부족이었다.

손흥민은 이날 패스 성공률 95%를 기록하며 공격을 조율했지만 정규리그 마수걸이 골은 다음으로 미뤘다. 축구 통계 매체 소파스코어는 풀타임을 소화한 손흥민에게 팀 내 2위인 평점 7.0점을 부여했다. 올 시즌 공식전 2골 15도움을 기록 중인 손흥민은 정규리그에서는 도움 1위(8개)를 유지하고 있으나 득점은 아직 침묵이 이어지고 있다.

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