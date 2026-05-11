함양군, 상반기 재정 신속집행 보고회…부서별 진행 상황 점검

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집행 부진 사업 문제점·대책 등 논의

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 11일 오전 군청 대회의실에서 2026년 상반기 재정 신속집행 보고회를 열고 부서별 집행 상황을 점검했다고 밝혔다.

양상호 경남 함양군수 권한대행이 11일 군청 대회의실에서 지방재정 신속집행 추진 상황 점검과 집행률 제고를 위한 '2026년 상반기 재정 신속집행 보고회'를 주재하고 있다.[사진=함양군] 2026.05.11

이번 보고회는 양상호 부군수 권한대행 체제 출범 후 첫 재정집행 점검회의로, 군정 공백 방지와 지역경제 활성화를 목적으로 했다.

부서별 신속집행 추진 실적과 집행 부진 사업의 문제점·대책을 중점 점검했다. 상반기 재정집행 목표 달성을 위한 실질적 방안을 논의하며, 민생경제 회복과 연계된 소비·투자 분야 집행을 독려했다.

군민 체감 사업의 조기 추진에 행정력을 집중하기로 했다.

양상호 권한대행은 "권한대행 체제에서도 군정 연속성과 안정성을 최우선으로 하겠다"며 "지역경제 활성화와 군민 생활 안정을 위해 신속집행을 추진하고 주요 현안사업을 차질 없이 진행하겠다"고 밝혔다.

군은 정부 재정 신속집행 기조에 맞춰 소비·투자 분야 집행을 확대하고 부서별 점검 회의를 지속한다. 지역경제 활력 회복에 행정력을 기울이고 있다.

yun0114@newspim.com