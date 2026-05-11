자유시민연합, 안성민 후보 지지 선언…"영도를 이끌 보수 적통"

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무소속 후보 공천 수용 요구

보수 표심 통합 본선 승리 다짐

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 시민단체 자유시민연합이 안성민 영도구청장 예비후보 지지를 선언하며 보수 진영 결집을 촉구했다.

시민단체인 '자유시민연합'이 11일 오전 11시 부산 영도구 대평동 소재 안성민 영도구청장 예비후보 선거사무소에서 안 후보 공식 지지를 선언하자 감사의 인사를 전하고 있다.[사진=안성민 후보 선거캠프] 2026.05.11

안성민 후보 선거캠프는 자유시민연합이 11일 오전 부산 영도구 대평동 소재 선거사무소을 찾아 공식 지지 선언을 하고, 무소속 후보들의 대승적 결단을 요구했다고 밝혔다.

자유시민연합은 지지 선언문에서 "부산 지역에 정당한 공천 시스템을 수용하지 않고 무소속으로 출마한 후보들이 여럿 있다"며 "개인적 아쉬움은 이해하지만 더불어민주당의 독주를 막기 위해서는 국민의힘 후보의 승리가 필요하다"고 말했다.

그러면서 "보수 진영의 확실한 승리를 위해 무소속 후보들이 출마를 접고 당의 승리에 힘을 보태야 한다"고 주장하며 "안성민 후보가 영도를 이끌 보수 적통"이라고 강조했다.

이에 안 후보는 "자유시민연합의 지지에 감사드린다"면서 "흩어진 보수 표심을 하나로 모아 본선 승리로 보답하겠다" 전했다.

그러면서 "지금은 개인의 정치적 득실보다 당과 영도구민의 미래를 먼저 생각해야 할 때"라며 "영도구민의 지지와 보수 결집으로 반드시 승리하겠다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com